Aigua i sorra en perfecta harmonia

Entretancar els ulls, respirar, i deixar que el riu i el seu magnífic entorn entri per tots els sentits. Perquè encara queden llocs capaços de sorprendre el viatger. El recorregut final del riu Ebre i el seu delta, amb l’enorme riquesa paisatgística que li confereixen, són els trets distintius d’aquest territori. Les Terres de l’Ebre, integrades per les comarques tarragonines del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, ofereixen al visitant una gran oferta turística molt vinculada al patrimoni natural, sense oblidar els atractius de la seva història i tradicions.

Terres del l’Ebre és un destí amb moltes possibilitats ja que reuneix gran varietat de paisatges espectaculars, fauna autòctona i una cultura pròpia que protegeix amb zel les arrels ancestrals. Pel que fa a gastronomia, reconeguda per la seva varietat i riquesa i basada en productes molt diversos com el marisc, l’arròs o l’oli d’oliva, no hi haurà viatger que no torni a casa conservant a la memòria els sabors únics dels plats de la zona. En tots i cadascun dels seus racons Terres de l’Ebre, reuneix tresors diversos i únics, la màgia de ser Reserva de la Biosfera dignificant el riu que les vertebra.

Imprescindibles

I no s’ha d’oblidar el seu enorme patrimoni històric. A les coves d’Ulldecona, el Perelló i Freginals el viatger hi trobarà mostres de pintures rupestres declarades Patrimoni de la Humanitat. També s’han conservat vestigis de poblats ibèrics a la Moleta del Remei o Castellet de Banyoles.

Exemples únics d’arquitectura civil i religiosa de l’època medieval són el castell templer de Miravet o, a Tortosa, el castell d’origen àrab de la Suda, el Palau Episcopal i la catedral. Imprescindibles són a la capital del Baix Ebre els cèlebres Reials Col·legis del segle XVI. Per una altra part, el modernisme va deixar la seva empremta en els cellers de les cooperatives de Pinell de Brai i Gandesa.

Activitats en família

El Parc Natural del Delta de l’Ebre és la zona humida més important de tot Catalunya i la segona d’Espanya. Quilòmetres de dunes, salines i terres de cultiu donen forma a l’escenari únic de la desembocadura de l’Ebre al Mediterrani, que conté més de 600 espècies vegetals i, en especial, 350 tipus diferents d’aus, que es poden observar des de miradors.

El massís calcari dels ports de Beseit configura el Parc Natural dels Ports, caracteritzat pel seu paisatge escarpat on habiten la cabra salvatge, o l’àguila reial i on el viatger té a la seva disposició el centre d’interès botànic, per conèixer més d’un miler d’espècies florístiques.

La conservació de grans alzinars, mítics roures i misteriosos teixos i, sobretot, l’espeleologia que es practica a les coves (la Rabosa, les Ortigues, Benifallet) són espais per a l’aventura i també el descobriment de la serra de Cardó i la serra del Boix.

S’han de destacar els canyars, prats inundables i boscos de ribera pròxims al pantà de Flix, que conformen la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix, hàbitat d’aus forestals que depenen dels cursos d’aigua.