El càmping aposta per mantenir l’essència de la vida campestre, tant en el seu esperit com en la seva estètica, amb actualitzacions per garantir la qualitat del dia a dia.

De la carretera que uneix Sant Pere Pescador amb Castelló d’Empúries es desprèn un camí que voreja el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Són gairebé dos quilòmetres que transcorren per un entorn natural protegit que permeten albirar ànecs, cigonyes, flamencs i innombrables espècies d’aus. És també el recorregut que condueix fins a l’entrada del càmping Nautic Almata, amb una ubicació privilegiada al cor d’aquesta reserva a l’Alt Empordà. Sens dubte, un lloc geogràficament aïllat, pensat per als amants de la natura i la vida a l’aire lliure.

És un spot ideal per a la pràctica d’esports nàutics, l’observació de la fauna i la flora autòctona i per a les excursions en bici o caminant. I enmig de la Costa Brava, amb un accés ràpid a una extensa platja de sorra fina i als canals i els rius navegables afluents del riu Fluvià, per la qual cosa compta amb 110 amarratges per a motos aquàtiques i embarcacions. Un entorn simplement idíl·lic.

Gràcies a la seva ubicació, el Nautic Almata permet passar uns dies en harmonia amb l’entorn, descansant o portant a terme activitats esportives, nàutiques, lúdiques i socials, gràcies al seu programa d’entreteniment diürn i nocturn. També és ideal per a nens i nenes, ja que el seu entorn permet que passin uns dies envoltats de pura natura i aire lliure, rondant per cada racó del càmping amb bicicleta, amb seguretat i en llibertat.