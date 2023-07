FESTES DE LA CIUTAT

La Mercè, festa grossa

Del 22 al 25 de setembre

Si bé les festes de Barcelona i de la seva patrona també reuneixen les característiques més identificatives de la festa major catalana, com el ball de gegants o els correfocs, ara per ara s’ha convertit en un macrofestival en què els concerts tenen una gran rellevància. Malgrat que encara no està confirmada la programació d’aquest any, el 2022 artistes i grups catalans com Rita Payés, Nico Roig, Els Catarres, La Pegatina, The Tyets, Doctor Prats i Stay Homas van protagonitzar el tan aclamat cartell de la Mercè.