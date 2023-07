Per Judit Figueras

Cales de somni, pobles pesquers, una exquisida gastronomia i el màgic camí de Ronda. Són alguns dels motius pels quals, any rere any, milers de catalans trien la Costa Brava com el seu destí estiuenc favorit. Com cantava Gerard Quintana en el seu himne a aquesta terra, «entre Blanes i Cadaqués» es concentra gran part del patrimoni paisatgístic que obsequia el territori català. Tant és així que els 200 quilòmetres que conformen la Costa Brava han sigut el taló de fons de l’obra literària de Caterina Albert –coneguda pel pseudònim de Víctor Català–, d’algunes de les teles més aclamades de Salvador Dalí i dels populars espots publicitaris que protagonitza Estrella Damm cada estiu.

Nits d'estiu

Però més enllà d’aquest espectacle natural format per penya-segats impossibles, aigües verd turquesa i passejos de pedra al caire del Mediterrani, els visitants de la Costa Brava també queden enlluernats per la variada oferta d’oci que proposen els més de 200 pobles que configuren aquest territori. Festivals de música, festes majors, una infinitat de restaurants i, en l’última dècada han aterrat els famosos markets d’estiu. Espais oberts plens de paradetes on es poden comprar les últimes tendències en moda i joieria i food trucks on es pot assaborir un ampli ventall de sabors locals i internacionals. Tot això, acompanyat de música en directe, tallers infantils i una infinitat d’activitats creatives. A més a més, aquests espais solen ubicar-se en escenaris de somni, envoltats de natura i decorats amb cartells, llums i racons d’allò més instagramejables.

El pla perfecte per passar les nits d’estiu envoltats d’amics i família. Els més populars, sens dubte, són el de White Summer –que aquest 2023 s’organitzarà per primera vegada a Palamós–, i el de La Santa Market –que aquest any celebra la seva setena edició a Santa Cristina d’Aro–.