Celebrant l’esperança

L’alcoholisme és una malaltia i en aquests temps de pandèmia s’ha accentuat. El 10 de juny la fundació Alcohòlics Anònims compleix 86 anys, amb un esperit de reflexió, sense drames i amb el desig de canviar.

Alcohòlics Anònims és una idea transformada en un servei d’ajuda i acompanyament als que es posen malalts d’alcoholisme. Avui es configura com una comunitat de persones que comparteixen experiències i l’esperança per resoldre el seu problema comú i ajudar els altres a recuperar-se de l’alcoholisme, compleix 86 anys amb més de 2,5 milions de membres que es recuperen actualment amb èxit en més de 180 països de tot el planeta. Des que va iniciar activitats als Estats Units el 1935, la comunitat ha experimentat un notable creixement, a Espanya compta amb uns 630 grups en els quals es recuperen unes 12.000 persones.

“Es compleixen 86 anys d’història, en els quals s’han ajudat milers de persones a tot el món. I és que cada dia, en algun lloc del món, comença la recuperació quan un alcohòlic parla amb un altre, compartint la seva experiència, fortalesa i esperança”, comenta Luis Villota, president d’Alcohòlics Anònims a Espanya. “Això no hauria sigut possible sense l’ajuda de tots els col·laboradors, des de mitjans de comunicació fins a metges o altres personalitats que d’alguna manera tenen a veure amb aquesta malaltia. A tots ells els volem transmetre el nostre total agraïment, i esperem que segueixin al nostre costat en el nostre futur camí”.

Cita a Madrid

La Comunitat organitza un acte commemoratiu al teatre Soho Club de Madrid (plaça Espanya, 6) a les 11.30 del matí, al qual assistiran representants de la medicina, la premsa i altres persones relacionades amb aquesta malaltia, així com membres d’Alcohòlics Anònims i d’Al Anon, la comunitat que va ser creada per a la recuperació dels amics i familiars que pateixen aquesta malaltia. L’assistència a l’acte és lliure, i també s’hi podrà assistir en línia a través del seu canal de Youtube, on retransmetran l’acte en directe.

Les dades i la crisi sanitària

L’última enquesta realitzada al nostre país indica que Alcohòlics Anònims no només està acollint cada vegada més persones, sinó també una varietat d’individus cada vegada més àmplia. Les dones representen gairebé un 30% del total de la comunitat, i, entre els nous membres, es pot observar que cada vegada hi arriben persones més joves.

El necessari ús de la tecnologia per superar els reptes de la pandèmia. El confinament provocat per la pandèmia de la Covid-19 va obligar Alcohòlics Anònims a cessar els grups que tenien establerts. Per això, per seguir en contacte amb altres alcohòlics i arribar als que encara no coneixien la comunitat, van implementar noves tecnologies –Skype, Zoom, etc.–, que van permetre mantenir en poques hores un gran nombre de reunions en línia. D’aquesta forma, van aconseguir arribar a aquelles persones que necessitaven ajuda durant el confinament, a les quals estan atenent tant en línia com físicament. Encara que el nombre de trucades demanant informació va caure en un primer moment, després va créixer ràpidament, situant-se per sobre de les trucades que es rebien abans de la pandèmia.

Els principis

La comunitat es regeix per 36 principis, dividits en 12 passos, 12 tradicions i 12 conceptes per al servei mundial. Estatutàriament està prohibit rebre qualsevol tipus d’ajuda econòmica pública o privada, ni subvencions ni donacions. Se sosté amb les contribucions, habitualment molt petites, dels seus membres, cosa que garanteix la seva independència de qualsevol organisme, tant públic com privat.