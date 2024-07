Innovació, ciència i tecnologia: com són les alternatives sense fum?

Des del teletreball fins a una conducció més sostenible, passant per una gestió més eficient de recursos en àmbits com el camp o els espais urbans, ens ajuda a millorar les condicions de vida de milions de persones. També s'ha convertit en el vehicle per seguir avançant en l'àmbit de la ciència, cosa que ens permet seguir progressant com a societat.

Però sense un propòsit de millora, sense idees disruptives, sense objectius clars que es puguin mesurar, la innovació no donarà els resultats desitjats. Per exemple, la digitalització ha estat un dels grans motors que ha impulsat l'avenç d'aspectes com la telemedicina, la gestió de l’agricultura, l'augment de la productivitat a la indústria o fins i tot la prevenció d'incendis, donant respostes a necessitats concretes en àmbits molt diferents entre si.

I això és una cosa que han entès empreses com Philip Morris, que han sabut unir aquests tres conceptes: tecnologia, ciència i innovació, per assolir un futur millor, sense el fum dels cigarrets. Tal com assenyala el seu CEO Jacek Olczak, “Entenem que el nostre negoci ha d’esdevenir un proveïdor d'alternatives eficaces a seguir fumant per als fumadors adults que no ho deixen”.

Una transformació per desenvolupar noves alternatives

Tot i els importants esforços realitzats pels governs en polítiques dirigides a la cessació i prevenció de l'hàbit de fumar, avui dia hi continuen havent més de 1.000 milions de fumadors1 al món, i segons estimacions de l'OMS2, no s'espera que aquesta xifra canviï significativament a curt termini. És a dir, estem davant un problema que afecta la salut de milions de persones i necessita accions basades en ciència i tecnologia.

Precisament ja hi ha propostes que sorgeixen d'aquesta combinació: el desenvolupament d'alternatives sense fum que permetin deixar enrere les cigarretes del tot.

En aquest sentit, la ciència ha demostrat que el fum que s'allibera en el procés de combustió de les cigarretes conté més de 6.000 substàncies químiques, i de totes elles se n'han arribat a identificar unes 100 com a substàncies nocives o potencialment nocives. I precisament és aquest alt nivell de substàncies químiques nocives la principal causa de malalties relacionades amb fumar. Això significa que si eliminem la combustió, i per tant el fum, es poden reduir de manera significativa els nivells de substàncies nocives.

I a això ha dedicat Philip Morris gran part del seu esforç com a companyia des de fa gairebé dues dècades: a acabar amb el fum de les cigarretes a través d'alternatives avalades per la ciència sense combustió ni fum. Per això, fins ara ha invertit més de 12.500 milions de dòlars a oferir als fumadors adults alternatives que tenen el potencial de reduir el dany que suposa l’hàbit de fumar. D'aquesta manera, la tabaquera reafirma el compromís d'oferir un futur sense fum, cosa que destaca Jacek Olczak, CEO de Philip Morris Internacional quan assenyala que “aquesta companyia vol canviar el món”.

Noves alternatives, millors opcions

De forma paral·lela al treball realitzat per Philip Morris, nombrosos estudis independents han conclòs que els productes lliures de fum redueixen els nivells de substàncies perjudicials i potencialment perjudicials a què estan exposats els fumadors, si es compara amb les cigarretes.

Així, els dispositius per a tabac escalfat (una d'aquestes alternatives), a diferència dels cigarrets, en no cremar el tabac, tampoc produeixen cendra ni fum; sinó que gràcies al seu sistema electrònic només escalfen el tabac en comptes de cremar-lo, generant així un aerosol fonamentalment diferent del fum de la cigarreta.

I encara que una opció menys nociva sempre és no començar a fumar o deixar l'hàbit del tot com més aviat millor, aquestes alternatives són una opció millor per a aquells adults que altrament continuarien fumant. Però cal no oblidar que no estan exemptes de risc i que amb el seu ús s’inhala nicotina, que és addictiva.

Finalment, tot aquest esforç i aquesta transformació marquen el camí per assolir el futur lliure de fum, un desig de canvi convertit en l’objectiu de tota una empresa.

