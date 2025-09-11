La nicotina és la causa directa de les malalties que provoca el tabac. ¿Què en diu la ciència?

El veritable paper de la nicotina
Aleshores, ¿quin és el paper de la nicotina? Aquesta és una substància que es troba de forma natural a la fulla del tabac, i encara que no està exempta de risc, no és el més nociu de fumar. És una substància addictiva, i juntament amb altres factors com el ritual mateix, explica per què les persones continuen amb aquest hàbit.
La millor decisió és sempre no començar a consumir tabac i productes amb nicotina, i si ja s'ha començat, el millor és deixar aquest hàbit del tot. Per a ells, des de fa més d’una dècada, hi ha empreses que aposten per la recerca per desenvolupar alternatives avalades per la ciència com a millors opcions que continuar fumant. L’objectiu és aconseguir un futur sense fum de cigarrets com més aviat millor.
Entre les alternatives sense fum, hi ha els dispositius per a tabac escalfat, cigarretes electròniques (o vapejadors), o bossetes de nicotina, i encara que presenten diferències notables entre si, en totes aquestes opcions, en no haver-hi combustió, el nombre de substàncies químiques perjudicials disminueix de forma considerable en comparació amb les cigarretes.
Ciència davant de mites
El consum de nicotina no està lliure de risc, però la diferència en la forma de consum és important. Cap d'aquestes alternatives s'ha desenvolupat amb la intenció de convertir-se en teràpies de cessació, però disposar de productes lliures de fum avalats per la ciència suposa una possibilitat de reduir el dany per a aquells adults que altrament no deixaran de fumar. Per a tots ells, comptar amb informació científica i veraç és clau.
Per això, desmuntar mites amb l'ajuda de la ciència ens acosta a un futur en què les cigarretes siguin part del passat.