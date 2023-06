CombustiOFF: una alternativa amb innovació i sense fum

Deixar de consumir tabac i productes que continguin nicotina sempre és la millor opció, però deixar-ho de vegades no és fàcil, i hi ha fumadors que tot i saber que perjudicial que és l'hàbit, continuaran fumant.

Per això, és crucial tenir tota la informació sobre les alternatives a la cigarreta i la ciència que hi ha darrere, perquè els fumadors adults puguin prendre decisions informades i poder fer CombustiOFF, per deixar el fum enrere.

CombustiOFF, elimina la combustió i el fum

¿Saps què passa quan encens una cigarreta? Doncs que arriba a assolir temperatures tan altes que poden rondar els 900 ° C, a causa del procés de combustió. Precisament, aquesta temperatura tan extrema amaga el principal problema de l'hàbit de fumar: el fum.

Aquesta és la diferència clau entre cremar el tabac (consumir cigarrets) i escalfar-lo (a través de dispositius d'escalfament de tabac); això és combustió davant de CombustiOFF.

En tots dos casos tenim tabac, que conté nicotina de forma natural. Tot i això, el principal problema de l'hàbit de fumar no es troba en la nicotina, sinó en el fum que es produeix en cremar la cigarreta i els altíssims nivells de substàncies químiques que conté. I vet aquí la clau.

En el procés de combustió, es desencadenen una sèrie de reaccions que produeixen fum, i aquest fum conté més de 6.000 substàncies químiques. De totes elles, prop de 100 han estat identificades per experts de la salut pública com a nocives o potencialment nocives.

La clau és escalfar sense cremar, com passa amb els dispositius d'escalfament de tabac. Com el seu nom indica, escalfen el tabac a una temperatura suficient per alliberar nicotina però sense arribar a cremar i, per tant, no es genera fum. Són diversos els estudis científics que subratllen el fet que segons augmenta la temperatura, augmenten també els nivells de substàncies químiques perjudicials que s'alliberen i que són inhalades pel fumador.

Ciència i tecnologia lliure de fum i de combustió

A dia d'avui, encara hi ha milions de persones al món que tot i saber que perjudicial que és l'hàbit de fumar, decideixen continuar. En un context com aquest, el repte se situa a oferir la possibilitat de reduir el mal que provoca aquest hàbit.

En aquest sentit, la tecnologia i la innovació han permès el desenvolupament de productes lliures de combustió i fum (com els dispositius d'escalfament de tabac o les cigarretes electròniques), que, encara que no són innocus i amb el seu ús s'inhala nicotina, que és addictiva, són una millor opció que continuar fumant cigarrets, la forma de consum de tabac més nociva que existeix.

Per aconseguir que la població es vegi menys exposada als danys de l'hàbit de fumar i que, a més, i de manera eventual suposi un impacte en la salut pública, aquestes alternatives han de complir dos criteris. En primer lloc, ha de quedar demostrat científicament que el seu ús és significativament menys nociu que el consum de cigarretes tradicionals i, en segon lloc, han de ser una alternativa satisfactòria per als fumadors adults actuals, de manera que estiguin disposats a deixar enrere definitivament la cigarreta de tota la vida.