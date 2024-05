Qüestionar el que sabem: una necessitat per continuar avançant

A l'era de la dada, comptar amb informació correcta, veraç, completa i actualitzada és vital per qüestionar el que sabem i prendre decisions informades. Hem de qüestionar aquests conceptes erronis, mites, mentides, informació esbiaixada o percepcions culturals i històriques, que cada dia ens envolten i que poden afectar qualsevol aspecte de la vida de les persones. Perquè la desinformació limita la nostra capacitat per prendre decisions.

¿Què sabem gràcies a la ciència?

Cada dia milions de persones estan exposades a missatges amb informació esbiaixada, incompleta o errònia sobre l'hàbit de fumar i les alternatives lliures de combustió i de fum. Fins i tot poden mal interpretar un missatge al rebre'l, sense que hi hagi una intenció prèvia. Així, una cosa que sembla tan senzilla com és transmetre una dada, pot generar desinformació.

No hi ha dubte que el consum de cigarrets és addictiu i provoca malalties greus. Aquesta dada és real, i per això sabem que la millor opció per a qualsevol fumador serà sempre deixar de consumir tabac i nicotina1 del tot, o no haver començat mai.

Ara bé, hi ha certa confusió al voltant del paper de la nicotina, ja que molts creuen que és la principal causant de malalties relacionades amb fumar, i això pot aixecar una barrera que impedeixi a aquests adults, que altrament continuarien fumant, considerar l'ús d'alternatives sense combustió ni fum en el seu lloc.

Gràcies a la ciència, coneixem una altra dada real: la nicotina és una substància que es troba de forma natural a la fulla del tabac, és addictiva i no està exempta de risc. Aquest component és un dels motius pels quals els adults fumen, a més d'altres factors, com el sabor i el ritual. Però no és el més perjudicial de l'hàbit, sinó que és el fum de la cigarreta la causa principal de les malalties relacionades amb fumar. ¿El motiu? Els elevats nivells de substàncies tòxiques presents al fum de la cigarreta.

De vegades, els fumadors adults desconeixen la diferència fonamental entre les cigarretes i els productes sense combustió ni fum, així com la ciència que hi ha darrere d'aquests darrers.

Un cigarret de combustió allibera més de 6.000 substàncies químiques, al voltant de 100 de les quals han estat classificades per les autoritats de salut pública com a nocives o potencialment nocives. Per contra, l'aerosol dels productes sense fum és fonamentalment diferent del fum de la cigarreta perquè no hi ha combustió i, per tant, no es genera fum.

Per exemple, els dispositius per a tabac escalfat només escalfen el tabac i no el cremen, per la qual cosa els nivells mitjans de substàncies químiques nocives generades es poden reduir significativament en comparació amb les cigarretes.

Informació per prendre decisions

Com ja comentàvem, una informació sobre les alternatives a la cigarreta i la ciència que hi ha darrere basada en conceptes erronis pot impedir a aquells adults que altrament continuarien fumant considerar l'ús d'aquests dispositius.

Conèixer les dades basades en ciència és essencial per a la salut de milions de persones, especialment quan es tracta de l'hàbit de fumar. Detectar els conceptes erronis i trencar aquests mites i conceptes erronis de vegades és difícil, però qüestionar el que ens envolta permet, no només prosperar, sinó també prendre decisions informades.

1Encara que la nicotina no és la causa principal de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar, és addictiva i no està exempta de risc. Unes certes persones no haurien de consumir productes que continguin nicotina. Entre elles es troben les dones embarassades o en període de lactància i les persones amb problemes cardíacs, hipertensió greu o diabetis. Els menors d'edat no han de consumir ni tenir accés a productes que continguin tabac o nicotina.