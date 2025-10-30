Dispositius sense combustió: ¿què hi ha de nou?

La ciència i la tecnologia no només impulsen noves eines que ens ajuden a millorar les condicions de vida de milions de persones, també marquen el camí per continuar avançant i progressar com a societat.
Però sense un propòsit de millora, sense idees disruptives, sense objectius clars que es puguin mesurar, la innovació no donarà els resultats desitjats. Per exemple, la digitalització ha estat un dels grans motors que ha impulsat l’avenç d’aspectes com la telemedicina, la gestió de l’agricultura, l’augment de la productivitat a la indústria o fins i tot la prevenció d’incendis, donant respostes a necessitats concretes en àmbits molt diferents entre si.
I això és una cosa que han entès empreses com Philip Morris, que ha sabut unir aquests tres conceptes: tecnologia, ciència i innovació, per assolir un futur millor, sense el fum de les cigarretes. Tal com assenyala el seu CEO Jacek Olczak, “Entenem que el nostre negoci s'ha de convertir en un proveïdor d'alternatives eficaces a seguir fumant per als fumadors adults que no ho deixen”.
Ciència i tecnologia per acabar amb el fum de les cigarretes
Tot i els importants esforços realitzats pels governs en polítiques dirigides a la cessació i prevenció de l'hàbit de fumar, avui dia hi ha ha més de 1.000 milions de fumadors1 al món, i segons estimacions de l'OMS, no s'espera que aquesta xifra canviï significativament a curt termini. És a dir, estem davant d'un problema que afecta la salut de milions de persones i necessita accions basades en ciència i tecnologia.
Precisament, ja hi ha propostes que sorgeixen d'aquesta combinació: el desenvolupament d'alternatives sense fum que permetin deixar enrere les cigarretes del tot.
En aquest sentit, la ciència ha demostrat que el fum que s'allibera en el procés de combustió de les cigarretes conté més de 6.000 substàncies químiques, i de totes se n'han arribat a identificar unes 100 com a substàncies nocives o potencialment nocives. I precisament aquest alt nivell de substàncies químiques nocives és la principal causa de malalties relacionades amb fumar. Això vol dir que, si eliminem la combustió, i per tant el fum, es pot reduir de manera significativa els nivells de substàncies nocives.
I a això ha dedicat Philip Morris gran part del seu esforç com a companyia des de fa gairebé dues dècades: a acabar amb el fum de les cigarretes a través d'alternatives avalades per la ciència sense combustió ni fum. Per això, fins ara ha invertit més de 12.500 milions de dòlars per oferir als fumadors adults alternatives que tenen el potencial de reduir el dany que suposa l'hàbit de fumar. D'aquesta manera, la tabaquera reafirma el compromís d'oferir un futur sense fum, cosa que destaca Jacek Olczak, CEO de Philip Morris Internacional quan assenyala que “aquesta companyia vol canviar el món”.
Objectiu: reduir els nivells de substàncies perjudicials
De forma paral·lela al treball realitzat per Philip Morris, nombrosos estudis independents han conclòs que els productes lliures de fum redueixen els nivells de substàncies perjudicials i potencialment perjudicials a què estan exposats els fumadors, si es compara amb les cigarretes.
Així, els dispositius per a tabac escalfat (una d'aquestes alternatives), a diferència de les cigarretes, en no cremar el tabac, tampoc no produeixen cendra ni fum; sinó que gràcies al seu sistema electrònic només escalfen el tabac en comptes de cremar-lo, generant així un aerosol fonamentalment diferent del fum de la cigarreta.
I encara que la millor opció sempre és no començar a fumar o deixar l'hàbit del tot el més aviat possible, aquestes alternatives són una opció millor per a aquells adults que altrament continuarien fumant. Però cal no oblidar que no estan exemptes de risc i que amb el seu ús s'inhala nicotina, que és addictiva.
Finalment, aquest esforç i aquesta transformació marquen el camí per aconseguir el futur lliure de fum, un desig de canvi convertit en l'objectiu de tota una empresa.