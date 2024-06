La innovació tecnològica marca el camí a un món sense fum

Des de temps remots, la humanitat sempre ha buscat diferents maneres de millorar a través de la curiositat i de la constància. Ara estem en un moment en què la inversió científica està obrint noves possibilitats per abordar l'hàbit de fumar, que ha esdevingut un dels desafiaments més complexos de la nostra era.

Perquè, malgrat els esforços que des dels diferents actors socials s'estan duent a terme per reduir el consum de tabac, el nombre de fumadors no disminuirà significativament els propers anys, segons els càlculs de l'Organització Mundial de la Salut. Per tant, cal explorar solucions basades en ciència per oferir millors alternatives a aquells fumadors adults que, altrament, continuarien consumint tabac i nicotina de la forma més perjudicial: la cigarreta.

La necessitat d'innovar en la indústria tabaquera

El sector tabaquer necessita innovar per oferir aquestes alternatives que la societat demana. En aquest context, la inversió de Philip Morris en ciència, tecnologia i desenvolupament de productes ha donat lloc a innovadores alternatives lliures de combustió i fum. En paraules de Jennifer Motles, directora de Sostenibilitat de PMI: “Un canvi de paradigma comporta nous desafiaments, oportunitats i responsabilitats, però, sobretot, un objectiu compartit”, i afegeix: “La nostra intenció de desenvolupar i comercialitzar alternatives menys perjudicials als cigarrets està en total sintonia amb les metes de l'OMS i les expectatives dels fumadors i la societat”.

No en va, la transformació de l'empresa els darrers 15 anys ha estat incomparable, amb una inversió de 12.500 milions de dòlars des del 2008, destinats a la investigació científica, la tecnologia punta, el desenvolupament de productes i la fabricació eficient. Per això, ja compta amb un equip de més de 1.500 experts i científics que treballen en els seus dos centres d'R+D, un a Suïssa i l’altre a Singapur, per fer realitat aquest futur lliure de fum que s'ha marcat la companyia com a objectiu.

No obstant això, per aconseguir un canvi encara més significatiu i accelerar aquest procés, és crucial que tots els actors rellevants, incloent-hi la comunitat científica i les autoritats públiques, col·laborin i donin suport a aquest canvi, i així poder generar un impacte en la salut pública general, com ja s'està fent a altres països.

Ara bé, cal tenir en compte que aquestes alternatives no estan exemptes de risc i el seu ús comporta la inhalació de nicotina1, que és addictiva. Encara que la millor decisió que qualsevol fumador pot prendre és deixar completament de consumir tabac i nicotina, o no haver començat mai, la ciència demostra que canviar totalment a les alternatives sense fum és una millor opció que seguir fumant.

El desafiament és afavorir el debat basat en evidència científica sobre el paper que aquestes alternatives poden jugar per reduir el risc de dany per als fumadors i provocar un canvi positiu en la salut pública.

1La nicotina és una substància addictiva present de manera natural en la fulla de tabac. Encara que no és la principal causa de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar, no és innòcua i està contraindicada per a determinats perfils (menors, embarassades, lactants, diabètics, persones amb hipertensió o insuficiències cardíaques).