¿Quin paper té la nicotina en l'hàbit de fumar?

Tot i que la gran majoria de la població té clar que fumar és perjudicial per a la salut i que la millor decisió és deixar-ho per complet o no haver començat mai, segueix havent-hi alguns conceptes erronis i molta confusió sobre quina és la principal causa de malalties lligades a l'hàbit de fumar. I per continuar avançant cap a un futur lliure de fum, és important conèixer tota la informació i les proves científiques que hi ha al voltant de l'hàbit de fumar i les alternatives a la cigarreta.

Així actua la nicotina

És molt comú pensar que la nicotina1 és la causa principal de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar. Quan aquesta substància, que és present de manera natural a la planta del tabac, s'inhala, s'absorbeix a través dels pulmons i per mitjà del torrent sanguini recorre el cos i arriba als teixits i òrgans, incloent-hi el cervell, on provoca l’alliberament de dopamina.

El perill més gran de fumar està en la manera com es consumeix el tabac de les cigarretes, que és cremant-lo. Així ho indica un estudi realitzat pel NICE, National Institute for Health and Care Excellence, que assenyala que “són principalment les toxines i carcinògens del fum del tabac, no pas la nicotina, els que causen malalties i la mort”2.

El perill de cremar el tabac

En el moment en què s'encén una cigarreta comença la combustió: un procés en què es poden assolir temperatures per sobre dels 600ºC i, a més, es genera fum. Aquest fum que aspira el fumador a cada calada, està compost per més de 6.000 substàncies químiques, de les quals unes 100 han estat classificades per les autoritats de salut pública com a nocives o potencialment nocives.

Així, en cremar el tabac, es genera la gran majoria de substàncies químiques nocives que són presents al fum de la cigarreta. Per això, en eliminar la combustió (com ho fan les alternatives sense fum), es redueix el risc de dany associat a l'hàbit de fumar. Si no hi ha combustió, si no es crema el tabac, els nivells de substàncies químiques nocives generades es pot reduir significativament en comparació amb el fum de la cigarreta. Això ha d'anar acompanyat d'una avaluació científica, segons cada producte, per identificar si es redueixen les emissions de substàncies químiques nocives en comparació amb el fum de la cigarreta.

¿Sense combustió es redueix el dany per a la salut?

Les mesures dutes a terme per les autoritats sanitàries tant per prevenir l'inici de l'hàbit (polítiques de prevenció) com per fomentar-ne l'abandonament (polítiques de cessació) no han aconseguit l'eficàcia que s'esperava a l'hora d'acabar amb l'hàbit de fumar perquè no tots els fumadors deixen l'hàbit i moltes persones decideixen continuar fumant.

En aquest escenari sorgeix una tercera via que s'està impulsant a cada cop més països: la reducció del dany. L'objectiu és oferir una alternativa menys perjudicial a aquells fumadors que altrament continuarien consumint cigarrets, la forma més nociva del tabac.

Aquí, les alternatives sense fum, com els dispositius per a tabac escalfat o les cigarretes electròniques, es posicionen com una millor opció per a aquests fumadors. En eliminar la combustió, generen un aerosol o “vapor” diferent del fum de la cigarreta, per això tenen el potencial de reduir significativament l'exposició a substàncies químiques perjudicials, en comparació amb les cigarretes convencionals. Aquests productes no són innocus i amb el seu ús s'inhala nicotina, per tant, no estan dirigits a no fumadors o menors d'edat.

Tanmateix, també cal eliminar la desinformació al voltant d'aquestes alternatives sense fum i donar a conèixer les proves científiques que hi ha al darrere. Afavorir l'accés dels fumadors adults a una informació veraç basada en proves científiques és un pilar fonamental per impulsar les polítiques de reducció del dany i aconseguir un futur sense fum.

1La nicotina és una substància addictiva present de manera natural a la fulla de tabac. Tot i que no és la principal causa de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar, no és innòcua i està contraindicada per a determinats perfils (menors, embarassades, lactants, diabètics, persones amb hipertensió o insuficiències cardíaques).

2National Institute for Health and Care Excellence, “Smoking: Harm Reduction”, June 2013.