Un món sense fum és possible i hi ha països que ja estan en aquest procés

El context global en què viu la societat és molt clar: avui dia tenim 1.300 milions de fumadors1 i per al 2025 no s'espera que aquesta xifra canviï significativament, segons estima l'OMS2. Concretament, al nostre país, s'estima que la xifra de fumadors puja a gairebé 9 milions3 i, segons l'última enquesta EDADES 20224, la prevalença dels fumadors diaris en els darrers 30 dies ha augmentat un 33%.

Aquestes dades confirmen que les polítiques tradicionals per lluitar contra el tabaquisme que s'han adoptat (les de prevenció, que busquen dissuadir del començament de l'hàbit, i les de cessació, que tenen com a objectiu que els fumadors deixin l'hàbit) no han tingut l'eficàcia que s'esperava. És per això que és veritablement important buscar alternatives que abastin aquesta problemàtica de manera holística, com amb estratègies addicionals de reducció del dany.

El que es tracta és que els fumadors abandonin completament l'hàbit o que almenys redueixin el dany que causa. Per això, les alternatives lliures de fum recolzades per la ciència poden tenir un paper clau per als fumadors adults que, altrament, continuarien consumint tabac de la manera més perjudicial que existeix: la cigarreta.

Què són les polítiques de reducció del dany del tabaquisme?

Les polítiques de reducció del dany estan pensades per disminuir l'efecte nociu d'un producte o conducta i es dirigeixen tant a l'individu com a la població en general. En el cas del tabaquisme, es tracta d'utilitzar aquells productes que, encara que no són innocus i amb el seu ús generalment s'inhala nicotina, són una millor alternativa a la cigarreta ja que eliminen la combustió, reduint de manera significativa les substàncies nocives en comparació amb el fum de la cigarreta, que han estat identificades per experts en salut pública com la principal causa de malalties relacionades amb l'hàbit de fumar.

Aquestes polítiques de reducció del dany del tabac es dirigeixen exclusivament als fumadors adults que continuaran amb l'hàbit tot i conèixer els riscos.

Les proves disponibles recolzen amb un alt grau de confiança l'opinió que les cigarretes electròniques no són 100% segures, “però representen una ínfima fracció del risc de les cigarretes convencionals”, tal com assenyala Robert West, professor emèrit de Psicologia de la Salut, Universitat de Londres, en l'última convenció sobre Cigarrets Electrònics a Londres.

El Regne Unit com a exemple d'aplicació

Aquest és el cas d’un dels països més avançats del nostre voltant en matèria d’aplicació d’estratègies de reducció del dany del tabaquisme, i també un dels més estrictes sobre la regulació del consum de cigarretes. Tot i això, les seves autoritats sanitàries estudien l'ús d'alternatives sense fum, sobretot les cigarretes electròniques, com a opció menys perjudicial per a aquells fumadors adults que no deixaran l'hàbit.

Tal com assenyalava Alan R. Boobis, professor emèrit de Toxicologia i president del Comitè del Regne Unit per a la Toxicologia, Imperial College de Londres en la darrera edició de l'E-Cigarette Summit celebrat a finals de 2022, el consum de cigarrets és una important preocupació per a la salut pública. Per tant, el fet que els fumadors canviïn a un producte menys nociu, mitigaria part d'aquest dany causat pels cigarrets.

Aquests sistemes lliures de combustió aporten nicotina de forma similar a les cigarretes convencionals i, per tant, poden constituir una alternativa acceptable, encara que recordem que no estan exempts de risc.

El professor també assenyala que mentre les autoritats no prohibeixin les cigarretes, i tenint en compte que el tabaquisme és una de les principals causes de mort al món, “almenys podem intentar introduir mesures perquè la gent deixi de consumir cigarretes”. I afegeix que “oferir una opció alternativa de consum de nicotina sembla una estratègia raonable per persuadir la gent a abandonar el tabac per una altra opció menys nociva”.

Estats Units. El reconeixement d'una millor alternativa

L'Agència d'Aliments i Medicaments nord-americana, coneguda com a FDA per les sigles en anglès, el 2017 anunciava un canvi d'estratègia reconeixent el paper que les alternatives sense fum poden tenir en la millora de la salut pública, en base a la diferenciació del grau de risc de cada producte, sent conscients que no són innocus.

Anys més tard, el 2020, la mateixa agència va autoritzar la comercialització del dispositiu electrònic d'escalfament de tabac de Philip Morris i de tres variants de tabac per escalfar com un “Producte de Tabac de Risc Modificat” (“MRTP”, per les sigles en anglès), amb un missatge d'exposició reduïda. Això va suposar una fita molt important per a l'evolució del sector cap a un món sense fum.

En definitiva, hi ha la possibilitat d’ajudar a combatre l'impacte que genera el tabaquisme en la salut pública si aconseguim complementar les estratègies existents de prevenció i cessació amb un enfocament de reducció del dany, que afavoreixi que els fumadors adults que altrament continuarien fumant canviïn a millors alternatives, revertint-ho en un impacte positiu en la salut pública. Per això, és essencial proporcionar als fumadors adults informació veraç basada en evidència científica que els permeti prendre decisions informades.

Quina és la prevalença de fumadors diaris a Espanya?

Quina de les afirmacions següents sobre l'exposició a la nicotina és correcta?