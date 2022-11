Què és la reducció del dany i com s'aplica al tabaquisme?

Tot comença amb el desig que sempre ha tingut la humanitat d'innovar per millorar. Tot i això, moltes de les innovacions que s'han produït al llarg de la història, i que ara estan àmpliament acceptades, han passat per moments d'escepticisme i fins i tot de desaprovació d’allò que és desconegut. Però han demostrat, amb el pas del temps, ser una millor opció.

nicotina,tabac,hàbit de fumar,substància,alternatives,reducció,fum,dany

Amb caràcter general, reduir el dany implica dissenyar i organitzar una sèrie de mesures i activitats preventives, que poden ser de caràcter sanitari i/o social. No es tracta d'eliminar un comportament del tot, sinó que sigui menys arriscat i nociu. Aquest tipus d'accions ja s'han portat a terme en altres àmbits i s'han integrat completament a la vida de les persones. És més, les innovacions en diferents sectors han viscut en les darreres dècades un important impuls a nivell mundial.

Per exemple, un dels més coneguts i als quals la societat ja està habituada són els sistemes de seguretat aplicats a l'automoció, com són els cinturons de seguretat que tenen com a objectiu minimitzar les ferides en una col·lisió i altres accidents.

El primer registre d'utilització de cinturons de seguretat en un automòbil data de finals de la dècada del 1940, quan Preston Tucker va intentar revolucionar el sistema de seguretat. Aquesta innovació va ser presentada en l'únic model que va arribar a produir, el Tucker Torpedo. Tot i això, una sèrie de traves imposades per organismes que regulaven la indústria nord-americana de l'automòbil van fer tancar la seva fàbrica i, amb això, la idea de producció en massa d'aquest tipus de cotxes. Tot i això, Tucker havia aconseguit fer realitat la seva idea d'inserir la temàtica de la seguretat dels ocupants a l'hora de desenvolupar i fabricar un automòbil.

Com veiem, de vegades, per poder generar un impacte positiu a la societat no només n'hi ha prou amb invertir en recerca i desenvolupar nous productes, sinó que també cal que s'obri un debat basat en fets i ciència, que demostrin l'eficàcia d'aquests productes.

És possible la reducció del dany en el tabaquisme?

Tradicionalment, les polítiques públiques s'han centrat a combatre l'hàbit de fumar per dues vies: les estratègies de prevenció (l'objectiu de les quals és que la població no comenci a fumar) i la cessació (l'objectiu és que els fumadors ho deixin).

Tot i això, les dades demostren que, encara que aquestes polítiques són necessàries i han de continuar, no són suficients. En aquest context, hi ha altres enfocaments que busquen aquesta tercera via de la reducció del dany, però aquesta vegada aplicada al dany causat pels cigarrets. L'objectiu és proporcionar una millor opció als fumadors adults que altrament continuarien fumant cigarretes, la forma de consum de tabac i nicotina més nociva que existeix i, tanmateix, la més estesa. ¿A través de què? Mitjançant alternatives lliures de fum que eviten la combustió.

Per descomptat, el millor per eliminar el dany serà sempre deixar de consumir tabac i nicotina del tot, o no haver començat mai. Però per a aquells fumadors adults que, tot i saber el mal que causa, seguiran amb l'hàbit de fumar, cal posar a la seva disposició tota l'evidència científica que hi ha al voltant d'aquestes alternatives a la cigarreta que, sense ser innòcues, demostren ser menys perjudicials.

Gràcies a nombrosos estudis científics, s'ha demostrat que el fum és la principal causa de malalties relacionades amb l'hàbit de fumar. En encendre una cigarreta, es desencadena la combustió, un procés que pot assolir temperatures per sobre dels 600ºC. Aquestes altíssimes temperatures provoquen la generació de les substàncies químiques presents al fum, que són més de 6.000 i de les quals unes 100 han estat classificades per les autoritats de Salut Pública com a nocives o potencialment nocives. Per tant, aconseguir eliminar la combustió de l'equació, amb l'evidència científica que ho avali, es tradueix a aconseguir reduir de manera significativa els nivells de substàncies químiques nocives en comparació amb el fum de la cigarreta.

Les alternatives lliures de fum el que fan és, precisament, eliminar la combustió i, per tant, el fum i la cendra. Però no per això estan exemptes de risc i, a més, amb el seu ús generalment s'inhala nicotina1, que és addictiva, si bé no és la causa principal de malalties relacionades amb el tabaquisme.

¿Quina importància tenen les alternatives sense fum per reduir el dany?

Segons dades de l'OMS, actualment hi ha uns 1.300 milions de fumadors a tot el món, dels quals gairebé 9 milions són a Espanya. El mateix organisme internacional, a més, no espera que aquestes xifres canviïn significativament el 2025, en què pronostica que hi continuarà havent més de mil milions de fumadors. El que es tradueix que les polítiques fins ara implementades per reduir la taxa de tabaquisme estan deixant de ser tan efectives com s'esperava.

Per tant, es fa imprescindible abordar el debat sobre el paper que poden tenir altres opcions que demostrin científicament ser millors alternatives per a aquests més de mil milions d'adults que continuaran fumant. La realitat és que cada vegada hi ha més països, com és el cas del Regne Unit, les autoritats sanitàries dels quals ja es plantegen utilitzar les alternatives lliures de fum, com la cigarreta electrònica, per reduir el dany en aquells fumadors que, de qualsevol altra forma, continuarien fumant.

Juntament amb les polítiques ja existents de prevenció i cessació del tabaquisme, l'estratègia de reducció del dany, a través de productes alternatius, és un enfocament que pot tenir un impacte significatiu en la salut dels fumadors que altrament continuarien amb l'hàbit, i de la població en general.

Només cal continuar apostant per la ciència i la innovació de manera conjunta. Una sola part no pot aconseguir que la fi de la cigarreta sigui un futur proper, cal la implicació de totes les parts, com ara autoritats públiques i la comunitat científica, per assolir l'objectiu d'un futur lliure de fum.

És possible la reducció del mal en el tabaquisme?

Quin d'aquestes afirmacions sobre els productes lliures de fum és correcta?