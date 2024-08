Sostenibilitat i innovació ofereixen noves oportunitats per deixar enrere la cigarreta

La sostenibilitat s'ha convertit en un potent motor per continuar innovant, creixent i creant valor a llarg termini. I aconseguir un futur sense fum necessita nous punts de vista que només una profunda transformació tecnològica pot oferir. En aquesta cerca de canvis, empreses com Philip Morris International (PMI) han vist en la sostenibilitat una oportunitat de futur.

Però si hi ha un factor en què la companyia està posant des de fa anys tots els seus esforços, és abordar els efectes negatius de l'hàbit de fumar en la salut, i s'ha convertit en un dels aspectes més importants de la seva estratègia. Per això, la recerca de solucions basades en la ciència i en la innovació tecnològica és imprescindible.

Així, segons Moira Gilchrist, vicepresidenta de Comunicació Estratègica i Científica de PMI, “que Philip Morris deixi unilateralment de vendre cigarretes demà no canviarà res, perquè això no elimina la demanda de cigarrets. La demanda continuarà existint, i altres simplement la cobriran". Per aquest motiu, afegeix, “la nostra transformació té molt més sentit, perquè per al que estem treballant és per reduir la demanda de cigarretes a llarg termini, de manera que ens assegurem que el descens del consum de tabac continuï -i fins i tot esperem que s’acceleri encara més".

Noves estratègies davant dels riscos de l'hàbit de fumar

L'estratègia de la companyia ha buscat en els darrers anys mitigar els efectes adversos del tabaquisme en la salut. D'aquesta manera, està impactant de dues maneres diferents, diferenciant la petjada social de l'ambiental. És a dir, per una banda, treballa sobre els impactes generats pels seus productes, i de l'altra, els generats per la seva activitat comercial. El que produeix i com ho produeix.

Els impactes socials que generen els seus productes formen el nucli de l'estratègia empresarial de la tabaquera, una qüestió que es fonamenta sobre tres pilars. El primer se centra a maximitzar les característiques positives dels productes lliures de fum: el disseny i comercialització de nous productes, sense combustió però amb nicotina, fabricats sota el prisma de la investigació científica.

I aquesta és precisament la meta principal que s'ha posat Philip Morris per aconseguir: acabar amb els cigarrets, i que es converteixin en un producte del passat. I és que la ciència ha demostrat que el risc més gran està en el fum que es genera en cremar una cigarreta: aquest conté més de 6.000 substàncies químiques, de les quals, unes 100 s'han identificat com a nocives o potencialment nocives. I són aquests elevats nivells de substàncies tòxiques la principal causa de malalties relacionades amb l’hàbit de fumar.

Finalment, la recerca d'un impacte positiu en la salut, que conjuga el repte d'assolir un futur lliure de fum amb el desenvolupament de noves fórmules de creixement en la cura de la salut i del benestar, aprofitant totes les capacitats tecnològiques basades en la ciència que l'empresa ha creat gràcies a la transformació del seu negoci.

Les dades d'un futur lliure de fum

Tal com afirma Stefano Volpetti, president de Productes Inhalats Lliures de Fum i director general de Consum de PMI "les xifres són impossibles d'ignorar". "Ofereixen una imatge clara del canvi que estem impulsant: en primer lloc, oferint una gamma de millors alternatives als fumadors adults i, en segon lloc, accelerant la fi de les cigarretes”.

Aquestes són les dades més destacades que resumeixen els passos que ha fet Philip Morris en el seu camí cap a un futur lliure de fums:

El 2016, la companyia tabaquera va anunciar el seu compromís per generar un futur lliure de fum. A finals de juny del 2024, la companyia reportava que més d'un 38% dels seus ingressos nets totals provenen dels seus productes lliures de fum, cosa que els acosta a l'ambiciós objectiu d'arribar als dos terços per al 2030. Així, des de la companyia afirmen que “amb el marc regulador adequat, amb diàleg i el suport de la societat civil, es podria posar fi a les cigarretes en uns 10 a 15 anys en molts països”. Aquestes alternatives ja estan disponibles en 90 mercats, davant l'objectiu dels 100 mercats per al 2025. Des del 2008, PMI ha invertit més de 12.500 milions de dòlars en desenvolupament, investigació científica, fabricació, comercialització i innovació contínua d’alternatives sense fum. (En aquest sentit, el 2022 la companyia reportava que el 74% dels seus esforços comercials i el 99% dels seus recursos en R+D es van dedicar als productes lliures de fum).

La transformació del sector tabaquer és un fenomen que ja no té marxa enrere i per això, la sostenibilitat és peça essencial a totes les àrees del negoci per controlar els impactes realitzats pel producte i per la producció.

Des de Philip Morris ens asseguren que la seva transformació “no consisteix únicament a substituir un producte per un altre de nou”, sinó que també requereix “transformar tota la nostra cadena de valor, així com la nostra manera de relacionar-nos amb la societat”.