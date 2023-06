Ciència i tecnologia, factors clau per transformar el sector tabaquer

Són molts els sectors que ja han utilitzat tot el potencial de la revolució tecnològica per millorar el món i el sector del tabac no seria diferent. L'impuls del desenvolupament tecnològic és fonamental per assolir un futur sense fum. Ciència, tecnologia i acció!

Aquests avenços s'han convertit en elements essencials per contribuir al progrés de la societat i busquen, alhora, generar-hi un impacte positiu, com la introducció del cotxe elèctric. De la mateixa manera, la innovació tecnològica pot ser l'eina que permeti convertir productes com la cigarreta en objectes del passat.

Fa anys que algunes empreses del sector tabaquer van decidir escoltar les demandes de la societat i es van embarcar en una transformació sense precedents a la recerca d'un futur lliure de fum.

Aquesta transformació considera la via de la reducció del dany com una eina complementària a les polítiques ja existents de prevenció (evitar introducció a l'hàbit de fumar) i la cessació (recolzar l'abandonament complet de l'hàbit de fumar), amb l'objectiu de reduir el dany associat al tabaquisme. Això s'aconsegueix a través del desenvolupament d'alternatives a la cigarreta lliures de combustió i fum, dirigides a fumadors adults que altrament continuarien fumant.

Desenvolupament i innovació tecnològica per eliminar el fum

Per descomptat, la millor decisió que pot prendre qualsevol fumador adult per reduir el dany serà sempre deixar de consumir tabac i nicotina del tot. Però, per a aquells que continuaran amb l'hàbit, però volen canviar a una millor opció que les cigarretes, han de conèixer i tenir tota la informació existent de les alternatives lliures de fum avalades per la ciència, per poder prendre decisions informades.

Xifres per a la transformació

La clau d'aquestes alternatives és que eliminen la combustió de l'equació, ja que, gràcies als seus sistemes tecnològics de control de temperatura, són capaços d'escalfar sense cremar. Pel costat de la cigarreta electrònica, el que escalfa és un líquid que sol portar nicotina afegida; mentre que el dispositiu d'escalfament de tabac, com el nom indica, escalfa tabac real, que conté de manera natural nicotina. El que produeixen, per tant, aquestes alternatives és una mena d'aerosol o vapor diferent del fum de la cigarreta.

Però cal no oblidar que amb l'ús d'aquests dispositius nous s'inhala nicotina i que no estan exempts de risc. La nicotina1 és addictiva i no és innòcua; no obstant, no és la principal causa de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar, el fum sí que ho és.

El compromís de transformació tecnològica

Dins de tot aquest procés transformador, hi ha empreses, com Philip Morris amb un compromís i una aposta ferma en la consecució d'un futur sense fum. ¿I com ho fan?

D'una banda, es produeix tota una renovació dels pilars, objectius i valors de l'empresa, fent d'aquest compromís una guia per a les accions futures. D'altra banda, la materialització d'aquest compromís, que en el cas de Philip Morris es tradueix en una inversió de 10.700 milions de dòlars des del 2008 per poder dur a terme aquest canvi de paradigma, a més d'incloure més de 1.500 científics a la plantilla.

“Entenem que el nostre negoci s'ha de convertir en un proveïdor d'alternatives eficaces a seguir fumant per als fumadors adults que no deixen l’hàbit” Jacek Olczak, CEO internacional de la tabaquera.

I és que, gràcies a aquesta inversió, al compromís i determinació, així com a les investigacions científiques, s'ha aconseguit demostrar que les alternatives sense fum, com la cigarreta electrònica o els dispositius d'escalfament de tabac, tenen el potencial de reduir de manera significativa el dany associat a l’hàbit de fumar. La clau està en el fum que s'allibera en cremar una cigarreta, que conté prop de 6.000 substàncies químiques, de les quals unes 100 han estat identificades com a nocives o potencialment nocives, i són la principal causa de malalties relacionades amb el tabaquisme.

Segons Jacek Olczak, CEO internacional de la tabaquera: “Entenem que el nostre negoci s'ha de convertir en un proveïdor d'alternatives eficaces a seguir fumant per als fumadors adults que no deixen l’hàbit”; i afegeix: “Per aconseguir-ho, estem posicionant-nos a l'avantguarda de l'enfocament centrat en el consumidor, la tecnologia, la ciència i la innovació”.

Una nova ruta cap a un futur sense fum

Com hem vist, aquesta transformació es fa a tots els nivells del sector i la companyia, i el seu ferm compromís es pot veure reflectit, a més, en les metes com que per al 2025 Philip Morris s'ha proposat:

aconseguir convertir-se en una companyia majoritàriament lliure de fum pels seus ingressos nets;

estar present en més de 100 mercats, davant dels 78 actuals;

La nostra transformació té molt més sentit, perquè el que estem fent és reduir la demanda de cigarrets a llarg termini, assegurant així que el descens del consum de cigarrets continuï, i fins i tot esperem que s'acceleri” Moira Gilchrist, vicepresidenta de Comunicació Estratègica i Científica del Philip Morris Internacional.