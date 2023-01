Transparència i accions per a un futur sense fum

La societat demana coses noves a les activitats que duen a terme les empreses, i la transparència n'és un. Aquest aspecte és necessari per desenvolupar el bon govern de les companyies i perquè les polítiques de sostenibilitat social i mediambiental assoleixin l'èxit.

Han quedat enrere els dies en què la confiança dels inversors era l'única mesura de l'èxit. Avui dia, les organitzacions han de tenir en compte com creen valor per a una àmplia gamma de grups d'interès, des d'accionistes i consumidors fins a empleats, proveïdors i comunitats locals.

Per a alguns sectors en particular –com la indústria tabaquera– guanyar-se la confiança requerirà encara més temps. Des de Philip Morris afirmen: “molta gent no confia ni en l'empresa ni en la indústria tabaquera en general. Per això, en lloc d'esperar una confiança implícita, demanem a la gent que jutgi objectivament les nostres accions i revisi la nostra ciència”.

La transparència pot impulsar el progrés

Les empreses -i especialment les multinacionals com Philip Morris International (PMI), amb una extensa cadena de valor i grups d'interès a tot el món- tenen un paper important a exercir per comprendre'n l'impacte i abordar els problemes a què s'enfronta el nostre planeta. L'elaboració d'informes sòlids i transparents ajuda a descriure l'estratègia d'una empresa, com crea valor i com es comporta davant dels grups d'interès.

En aquest sentit, per a aquesta empresa tabaquera informar sobre els seus esforços de sostenibilitat és una cosa “relativament nova”, ja que el seu primer informe es va publicar el 2016, però asseguren que: “encara que abans d'aquesta data comptàvem amb programes de sostenibilitat sòlids i duradors, vam considerar que qualsevol enfocament de sostenibilitat seria discutible o poc sincer si no abordàvem i oferíem un enfocament per tractar el nostre problema més important: l'impacte dels nostres productes en la salut”.

En aquest informe anual integrat es recull tant l'evolució de la companyia en el marc ambiental, social i de governança (ESG, per les sigles en anglès), com informació detallada sobre la visió estratègica, el rendiment i el model de creació de valor de la companyia. Igualment, presenta de manera sòlida i comparable les dades sobre l'evolució en matèria d'ESG, incloent-hi les relatives a la transformació de la companyia, amb l'objectiu de donar visibilitat i transparència sobre el futur sense fum per al qual treballa.

A més, i com explica la directora de sostenibilitat de Philip Morris, Jennifer Motles: “Abordar els impactes dels nostres productes continua sent el nucli de la nostra estratègia. Per descomptat, hem començat a centrar-nos en el seu impacte sobre la salut. Més enllà d'això, hem establert una distinció clara entre els impactes mediambientals i socials que es deriven dels nostres productes (allò que produïm) i els impactes que es deriven de les nostres operacions empresarials (com produïm). A més, hem fet del govern corporatiu un component integral de la nostra estratègia, reconeixent-ne la importància per integrar la sostenibilitat en l'estratègia corporativa”.

Consegüentment, el full de ruta de la companyia per al 2025 ha estat renovat i, ara, consta d'11 objectius dividits en aquestes 8 estratègies que expliquen clarament els impactes socials i mediambientals que PMI pretén aconseguir. A més, la companyia ha introduït 19 indicadors concrets per mostrar amb total transparència com s'avalua el progrés, fent que el seu avenç sigui quantificable i verificable, i vinculant el seu progrés amb la compensació a llarg termini dels seus directius.

Sota la premissa de col·locar la sostenibilitat al centre de l'estratègia de la companyia, quant a l'impacte operatiu en matèria de diversitat i lideratge femení, van tancar el 2022 aconseguint un dels seus principals objectius en la matèria: garantint un 40% de representació femenina en llocs directius.

Alhora, la companyia està fent avenços per aconseguir la neutralitat neta de carboni en les seves operacions directes el 2025. Segons les dades proporcionades per la companyia, les emissions de CO2 s'han reduït un 18% i les emissions de les operacions directes han caigut un 33% respecte al 2019, moment en què es van iniciar els mesuraments. A més, afirmen que “la totalitat del tabac adquirit per Philip Morris Internacional no ha suposat risc de desforestació de boscos primaris ni protegits”, així ho posen en relleu al seu Manifest de Desforestació Zero. Concretament, el 2020 van aconseguir zero desforestació bruta de boscos primaris i protegits, i estan treballant per aconseguir una desforestació neta zero de boscos naturals gestionats i tenir un impacte positiu net als boscos associats amb la cadena de subministrament de tabac per al 2025. Tot això mostra els esforços de l’organització per protegir la biodiversitat.