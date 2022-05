Malalties rares: difícils de diagnosticar, difícils de tractar, però hi ha llum al final del túnel

Però què és una malaltia rara?

Com indica el seu propi nom, rara indica poc freqüent. A Europa es considera que una malaltia o desordre és estrany quan afecta 1 d'entre 2.000 persones. Aquesta casuística fa que les malalties rares siguin difícils de diagnosticar, complicades de detectar pels metges i tot un desafiament pel sistema sanitari. Si bé és cert que com més aviat es diagnostiqui qualsevol malaltia, més fàcil és aturar-la.

El problema de les malalties rares no és només trobar-la, és a dir: posar-li nom i cognoms, sinó començar un tractament que, de vegades, no és clar. Però hi ha llum al final del túnel.

Diagnòstic

Les dades són significatives i denoten que encara queda molt per fer: un pacient amb una malaltia rara espera una mitjana de 5 anys fins a obtenir un diagnòstic i en el 20% dels casos transcorren 10 anys o més fins a aconseguir el diagnòstic adequat. Per a Fide Mirón, vicepresidenta de l'Associació Espanyola de Malalties Rares i afectada per porfíria de Günther, adverteix que tot i “la baixa prevalença fa falta una alta especialització. L'aparició d'una malaltia rara no sempre està vinculada a un diagnòstic.

La majoria de famílies hem esperat una mitjana de gairebé 5 anys per conèixer el nom de la nostra malaltia i entre les conseqüències d'aquest retard hi ha l'accés a un tractament o a un medicament que pugui frenar els avenços de la patologia”.

I és que només el 5% de les malalties rares tenen tractament.

Your browser does not support the video tag.

Tractament

El 95% de les malalties rares encara no tenen tractament. I és que les condicions per a la investigació d'aquests medicaments són molt més complexes, per la dificultat afegida dels assaigs clínics, l'alt cost de la investigació i les dificultats per obtenir un retorn de la inversió necessària a causa del nombre limitat de pacients beneficiaris. No obstant això, la investigació sobre elles porta una carrera ascendent l'enlairament del qual va començar l'any 2000 amb el Reglament europeu sobre medicaments orfes. Aquest reglament va establir incentius i un marc regulador perquè la indústria farmacèutica dugués a terme la investigació, el desenvolupament i la comercialització de medicaments adequats.

Però els pacients que pateixen afeccions poc freqüents havien de poder beneficiar-se de la mateixa qualitat de tractament que els altres; per tant, es van establir incentius i un marc regulador perquè la indústria farmacèutica dugués a terme la investigació, el desenvolupament i la comercialització de medicaments adequats. D'aquesta manera, des de l'any 2000, el nombre de medicaments orfes aprovats a Europa s'ha multiplicat per 23, passant dels 8 fàrmacs existents llavors als 184 d'avui.

Només el 2020, l'Agència Europea del Medicament (EMA) va aprovar 18 nous medicaments específics per a malalties rares, un de cada quatre. A més, els medicaments orfes segueixen el procediment d’avaluació habitual; els promotors de medicaments orfes han de poder obtenir una autorització comunitària.