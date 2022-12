Així afecta el ciutadà la pròxima Estratègia Farmacèutica Europea

Aquest procés d’actualització de la normativa farmacèutica a la Unió Europea (UE) representa una oportunitat única per garantir que la regió pugui beneficiar-se de l’avantguarda de l’R+D, respondre ràpidament a les necessitats dels pacients europeus i tornar a ser líders mundials en innovació farmacèutica.

Si aquesta oportunitat es desaprofita, Europa corre el risc d’accelerar la pèrdua de recerca biomèdica cap a altres regions –com ha passat en les últimes dècades–, i retardar l’accés dels pacients als últims avenços científics i augmentar la dependència de països de fora de la UE per obtenir tractaments i vacunes que salven vides.

En aquest sentit, qualsevol proposta enfocada a limitar els drets de propietat intel·lectual o els incentius com a via per abordar els problemes d’accés no servirà per aturar la pèrdua d’innovació a Europa en favor d’altres regions del món, i fins i tot l’accelerarà.

Mentre Europa reavalua el seu marc de política farmacèutica, el desafiament per a les pròximes dècades no és si es desenvoluparà innovació mèdica, sinó on es produirà. La UE ha sigut eclipsada pels Estats Units com a líder mundial en aquest àmbit i s’enfronta a una competència cada vegada més intensa de la Xina, altres països asiàtics, Suïssa o el Regne Unit.