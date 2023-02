El pla per accedir a més fàrmacs per a pacients amb malalties rares

Davant aquesta situació, desoladora per a moltes famílies, a Europa l’any 2000 es van reconèixer els medicaments orfes destinats a tractar patologies gens comunes. Com a conseqüència, a Espanya es va passar de tenir vuit medicaments disponibles aquell any a 146 d’autoritzats a finals del 2022 . Només l’any passat l’Agència Europea de Medicaments (EMA) va donar llum verda a 24 fàrmacs per a aquest tipus de malalties, el 41% del total de nous principis actius autoritzats durant l’any. No obstant, el camí és llarg.

Al voltant de tres milions d’espanyols conviuen amb alguna malaltia rara en la seva vida. Per posar context a aquesta xifra, suposa més del 6% del total de la població espanyola . De totes les patologies que existeixen, la gran majoria, el 95% , no tenen un tractament.

Per això, Farmaindústria ha llançat un document amb 12 propostes per millorar l’accés a aquest tipus de medicaments. La directora del Departament d’Accés de Farmaindústria, Isabel Pineros, ha assenyalat que els pacients amb malalties rares «no poden esperar a tenir tota l’evidència per finançar un medicament que ja té una autorització europea amb el balanç benefici-risc favorable» i ha afegit que «és el moment d’assumir que aquests medicaments no poden ser assajats com els indicats per a patologies freqüents».

Aquest nou document vol aconseguir que els pacients espanyols amb malalties rares tinguin el màxim d’oportunitats per tractar-se, en línia amb els europeus.

Propostes i millores

Per accelerar l’arribada d’aquests fàrmacs, la indústria proposa que s’estableixi un diàleg primerenc amb l’Administració una vegada que el fàrmac ha rebut un informe favorable des de l’Agència Europea de Medicaments (EMA). D’aquesta manera, és crucial aconseguir accelerar els procediments de manera que l’avaluació i finançament no superi els tres mesos i els informes de posicionament terapèutic no superin els 60 dies.

D’altra banda, cal la consideració específica d’aquests medicaments fora del sistema convencional. Per a això, es proposa la creació d’un comitè consultiu extern específic, amb la participació de societats científiques, associacions de pacients i experts de prestigi en la patologia que analitzin les circumstàncies de cada fàrmac. A Espanya els medicaments orfes segueixen els mateixos processos d’avaluació i autorització que la resta dels fàrmacs, a diferència d’altres països d’Europa, on els fàrmacs per a patologies poc comunes reben un tractament especial que s’adapta a les característiques.

En aquest sentit, Farmaindústria proposa un mètode que agilitzi el procés d’avaluació i finançament dels medicaments orfes, tenint en compte l’auge de la recerca en aquest camp.

D’altra banda, l’escassetat de pacients en aquestes malalties poc freqüents fa necessari comprendre que no es disposarà d’una evidència científica similar a la dels medicaments no orfes. Així, es proposa millorar els sistemes de recollida d’informació, amb una més gran optimització i automatització que aprofiti les oportunitats de la futura Estratègia de Salut Digital.