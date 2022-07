La indústria farmacèutica espanyola: motor de creixement per al país

En aquesta situació actual de deflació, de rendes familiars que van soscavant la confiança de les borses mundials, de crisis energètiques i de transició cap a renovables que encara estan per veure, la R+D científica enfocada a la curació de malalties és una realitat de la qual poder presumir.

Les crisis, estructurals o conjunturals posen a prova la solidesa de negocis, marques, esferes senceres de l’economia. El sentit comú ens porta a pensar que qui millor sobreviu a aquestes moments són els sectors més necessaris, els que la societat considera primordials per continuar funcionant. Aquest grau de necessitat s’ha demostrat amb la pandèmia, quan la màquina es va forçar fins a aconseguir l’objectiu de tenir diverses dosis de la vacuna per al 100% de la població en un temps rècord. Aquella fita ha quedat en la memòria col·lectiva com un triomf, però no és l’únic. Hi ha moltes claus que defineixen l’èxit de la indústria farmacèutica, però aquestes són les deu més contundents:

1. La innovació augmenta l’esperança de vida

L’augment de l’esperança de vida ha sigut un èxit de la investigació en medicaments. No és casualitat que només en la primera dècada d’aquest segle es guanyessin 1,74 anys de vida als països desenvolupats, dels quals el 73% s’atribueix a l’efecte positiu dels nous medicaments sobre la salut de la població.

2. La inversió en salut genera creixement econòmic

Un informe elaborat per Analistes Financers Internacions (AFI) amb el suport de la Fundació Farmaindústria, assegura que amb un augment de dos punts sobre el PIB en la inversió en sanitat la taxa de creixement del PIB espanyol entre 2025-2040 seria de 0,25 punts percentuals durant cadascun dels anys, de manera que el 2040 el PIB seria entorn d’un 4% més alt. A més, cada euro invertit en investigació sanitària (pública o privada) genera 1,6 euros de valor afegit de manera directa, indirecta i induïda, i cada milió d’euros invertit en el sector contribueix a generar i mantenir més de 15,6 llocs de treball.

3. Estalvis en el sistema sanitari

La inversió d’un euro en medicaments n’estalvia entre 2 i 7 en altres prestacions sanitàries. Tot i que en general els nous medicaments solen ser més cars que els que substitueixen, la seva efectivitat també sol ser superior. Això es compleix tant per als medicaments tradicionals com per als biotecnològics. A més, podrien substituir procediments quirúrgics més cars i, gràcies al millor estat de salut que tenen els pacients, podrien evitar hospitalitzacions i l’ús d’altres recursos mèdics, fet que genera un potencial estalvi net de costos al sistema sanitari.

4. Referència en assajos clínics

Espanya és un dels països del món amb millors condicions per al desenvolupament d’assajos clínics. Aquests estudis són una oportunitat per atraure inversió internacional i per als pacients, ja que pot ser l’única sortida per a alguns de greus. Avui, el 60% de la inversió en R+D que fan les companyies farmacèutiques a Espanya ja correspon a investigació clínica.

5. Líder en inversió R+D

La dada: un de cada cinc euros que la indústria inverteix en R+D a Espanya prové de la indústria farmacèutica, fet que converteix aquest sector, juntament amb l’automoció, en el líder industrial en aquest àmbit.

6. Líder en productivitat per darrere del petroli

La productivitat de la indústria farmacèutica arriba als 173.000 euros de valor afegit brut per empleat, més del doble de la mitjana dels sectors industrials. Entre els períodes 2009-2013 i 2014-2018, la productivitat de la indústria farmacèutica va créixer una mitjana d’un 11,7% (i va passar de 103,7 a 115,9 mil euros per empleat).

7. Significa el 5,4% de les exportacions espanyoles

Els últims anys, les exportacions de la indústria farmacèutica han seguit una tendència creixent. Així, el 2021 van batre de nou el seu rècord, amb 17.076 milions d’euros en vendes a l’exterior, fet que situa el medicament com el quart producte més exportat del país, amb el 5,4% del total d’exportacions espanyoles. Dins de les exportacions de productes d’alta tecnologia, els productes farmacèutics suposen el 24% del total, fet que converteix aquesta indústria, juntament amb l’aeroespacial, en el sector més important en aquest àmbit.

8. Genera ocupació

La indústria farmacèutica genera a Espanya més de 210.000 llocs de treball directes, indirectes i induïts. L’ocupació directa arriba als 44.068 ocupats, després de registrar un creixement mitjà anual superior al 2% durant l’últim quadrienni (2017-2021).

9. Ocupació indefinida al 94%

I a més és una ocupació estable: un 93,4% dels contractes són indefinits i només l’1,0% dels treballadors fixos treballen a temps parcial, quan la mitjana nacional és del 18,1%.

10. Indústria d’avantguarda quant a igualtat i diversitat

I és que més del 53% dels treballadors són dones (la mitjana de la indústria nacional està en un 26%), un percentatge que s’eleva al 67% en els departaments de R+D. En concret, la plantilla de dones ha crescut els últims quatre anys a un ritme mitjà anual del 2,8%.