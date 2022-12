1.267 milions d’euros: rècord d’inversió en investigació de la indústria farmacèutica

Aquest compromís de la indústria farmacèutica amb la societat és ben clar i és que la xifra aconseguida l’any 2021 és un 9% superior a la de l’any 2020, quan malgrat la pandèmia el sector va arribar al segon millor registre de la història fins aquell moment.

El director general de Farmaindústria, Juan Yermo, destaca el paper preponderant de la indústria farmacèutica en la recerca i el desenvolupament (R+D): «Al voltant d’una cinquena part de tota l’R+D industrial del país la realitza aquest sector, cosa que representa més del 9% de l’R+D desenvolupada pel sector empresarial en general i el 6,1% de la investigació total de l’economia espanyola, incloent-hi la investigació privada i la pública». També assenyala que l’aposta del sector per l’R+D «és una oportunitat per atraure inversions internacionals al sistema sanitari i, per tant, al país. A més, dona l’oportunitat als pacients, sobretot als que pateixen malalties greus, de buscar alleujament a través de la participació en assajos clínics».

Les companyies farmacèutiques dediquen prop de la meitat del total de la inversió en R+D (593 milions) a col·laboracions amb hospitals, universitats i centres públics i privats.

D’altra banda, el repartiment de la inversió per fases ha anat de la següent manera: prop del 60% dels 1.267 milions d’euros destinats a R+D el 2021 es van dedicar a assajos clínics (789 milions d’euros), a més de 156 milions d’euros més per a investigació bàsica, cosa que suposa augmentar un 23% la dotació de recursos destinada a aquesta àrea respecte a l’exercici anterior. Aquesta inversió en investigació clínica portada a terme per la indústria farmacèutica ha augmentat a un ritme mitjà anual acumulatiu del 5,3% en els últims 10 anys, passant de 470 milions d’euros el 2011 als prop de 800 milions d’euros el 2021.

Del total dels diners invertits en assajos clínics, el 35% es va dedicar a les fases més primerenques (I i II), que són les més complexes des del punt de vista científic. Aquestes fases suposen més de la meitat dels estudis (55%) que es realitzen actualment al nostre país. Aquest compromís també s’ha reflectit en una millora de la investigació en malalties rares, ja que el 22% dels assajos que es realitzen al nostre país es dirigeixen ara a malalties òrfenes.

D’altra banda, la inversió en investigació clínica és increïblement avantatjosa per a tots els agents del Sistema Nacional de Salut, ja que implica estalvi per als hospitals; facilita la formació dels professionals sanitaris, eleva el nivell del nostre sistema sanitari, i proporciona als pacients espanyols l’oportunitat de trobar potencialment una cura per a la seva malaltia.

Segons es desprèn de l’Enquesta d’R+D en la indústria farmacèutica 2021, el 2021 gairebé la meitat de la inversió en R+D de la indústria farmacèutica (593 milions) es va destinar a projectes amb hospitals, universitats i centres públics i privats. Es tracta d’una important contribució a aquests centres i un notable exemple de col·laboració publicoprivada en aquest sector a Espanya.

L’informe de Farmaindústria il·lustra a més que més d’un terç de tota la despesa en R+D del 2021 (31,8%) es va dedicar a la biotecnologia (403 milions d’euros). En concret, el 33% de les empreses farmacèutiques innovadores fan servir biotecnologia o algun procediment biotecnològic en la fase preclínica i el 57% en la fase clínica. A més, gairebé tots (90%) els laboratoris que utilitzen la biotecnologia durant la fase clínica inicien les seves activitats a Espanya. Gràcies a aquesta investigació, durant les dues últimes dècades s’han llançat a Espanya fins a 72 fàrmacs biotecnològics d’origen recombinant, la majoria per a oncologia, hematologia i immunologia.

L’ocupació en la indústria farmacèutica és de qualitat

L’estudi accentua el paper crucial que el sector farmacèutic juga per al mercat espanyol en termes no només d’eficiència i motivació de la recerca i el desenvolupament, sinó també d’oferta d’ocupació d’alta qualitat, vital per a la producció de nous fàrmacs i assegurar la competitivitat de les empreses farmacèutiques a Espanya. Com a resultat, l’ocupació directa de les empreses associades a Farmaindústria en tasques d’investigació i desenvolupament va augmentar un 6,5% fins a arribar les 5.393 persones el 2021, marcant un nou màxim en aquest àmbit.

Gairebé 5.400 empleats de la indústria farmacèutica innovadora assentada al nostre país es dediquen a tasques d’R+D, dels quals el 90% són titulats superiors universitaris.

Les empreses farmacèutiques es distingeixen per l’alt nivell de qualificació del seu personal; de fet, el 89,6% dels seus més de 5.000 investigadors posseeixen un títol universitari, ja sigui de grau, postgrau o doctorat. A més a més, segons les últimes estadístiques de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), les dones representen dos terços (3.600) del seu personal d’R+D, cosa que significa que una de cada quatre investigadores del sector industrial espanyol treballa en una empresa farmacèutica.