La indústria farmacèutica, un sector estratègic per a la reactivació

Les companyies farmacèutiques estan cridades a jugar un paper crucial en la recuperació econòmica. És un sector clau per la capacitat de crear ocupació de qualitat i l’efecte arrossegament en R+D

La indústria farmacèutica, com s’ha comprovat durant la pandèmia de coronavirus, s’està convertint en un dels motors de les economies desenvolupades, i ha generat una contribució rellevant en termes d’ocupació i valor afegit, no només de manera directa, també de manera indirecta a través de l’efecte arrossegament sobre altres sectors econòmics.

El sector d’alta tecnologia que més ocupació genera Tal com recull l’informe “El valor del medicament des d’una perspectiva social 2021”, realitzat per la Fundació Weber Salut amb el suport de Farmaindústria, en matèria d’ocupació la indústria farmacèutica genera llocs de treball de manera directa a 45.216 persones. Es tracta del sector d’alta tecnologia que més feina genera amb un 47% del total, seguit del sector de productes informàtics, electrònics i òptics (28%) i del sector aeronàutic (25%).

A més a més, és un sector referent en ocupació femenina: més de la meitat dels llocs de treball (el 52%) estan ocupats per dones, enfront de només un 26% en la indústria manufacturera general. L’augment de les contractacions en aquest sector és una constant des de fa una dècada. L’informe estima que, a Europa, per cada lloc de treball directe generat per la indústria farmacèutica es generen 2,9 feines addicionals (1,2 d’indirectes i 1,7 d’induïdes). A Espanya aquest efecte és encara més accentuat, ja que per a cada lloc de treball directe es generen 4 feines més (1,5 d’indirectes i 2,5 d’induïdes). Efecte arrossegament en producció i exportació Les companyies farmacèutiques conformen un sector industrial d’alta generació de valor afegit i de valor de producció que compta a més amb un important efecte arrossegament sobre altres sectors econòmics interrelacionats. S’estima que actualment existeixen a Espanya unes 366 empreses fabricants de productes farmacèutics, que generen un valor afegit pròxim als 5.000 milions d’euros, un 3,3% del total generat per la indústria manufacturera.

A més a més, el sector farmacèutic és un dels més productius d’entre tots els sectors de les indústries manufactureres, només per darrere dels sectors de coqueries i refinació de petroli i del de tabac, i superant sectors com el químic, aeronàutic, metal·lúrgic, paper i maquinària. Pel que fa a la producció, la indústria farmacèutica a Espanya produeix medicaments per un valor pròxim als 15.000 milions d’euros, amb una mitjana de creixement anual constant del 2,3%. A més, i igual que passa amb l’ocupació, la producció del sector té un important efecte arrossegament en altres sectors. Cada euro en producció de la indústria farmacèutica al nostre país en genera entre 1 i 2 d’addicionals en altres sectors. Al mateix temps que la indústria farmacèutica contribueix a la creació d’ocupació i aconsegueix un efecte arrossegament en altres sectors gràcies a la seva producció, també és un sector que afavoreix la competitivitat exterior mitjançant exportacions i importacions. Les exportacions de les companyies farmacèutiques radicades al país creixen des de l’any 2005, i el 2020 van batre el seu rècord al sumar 12.777 milions d’euros. Això ha propiciat que el pes relatiu de les exportacions sobre el total del sector manufacturer augmenti cada any i ja suposi el 4,9% de totes les exportacions. El medicament ja és el quart producte més exportat a Espanya. Referència en inversió en R+D La inversió en R+D, per un altre costat, segueix sent la gran senya d’identitat d’aquest sector a Espanya. La indústria farmacèutica es caracteritza per la seva alta intensitat en R+D, ja que l’arribada de nous medicaments no és possible sense una gran inversió prèvia en investigació. Durant els últims 20 anys, segons recull l’informe, la inversió del sector farmacèutic en R+D+i ha augmentat a un ritme mit- jà del 7% anual, un creixement molt superior al produït en el total del sector industrial, que va augmentar només un 2% de mitjana anual. Així, la inversió en investigació i desenvolupament de medicaments de les companyies farmacèutiques a Espanya va arribar l’any 2019 als 1.211 milions d’euros, xifra que suposa un nou rècord històric i la confirmació de la tendència creixent d’aquesta partida durant els últims anys.