La tecnologia blockchain revoluciona la lluita contra el canvi climàtic

En un món cada cop més conscient de la urgència d'abordar els desafiaments ambientals, la tecnologia blockchain ha sorgit com una eina prometedora per impulsar la sostenibilitat i mitigar el canvi climàtic.

María Velasco 27 agost, 2024

Més enllà de les seves aplicacions en l'àmbit financer, aquesta innovadora tecnologia de comptabilitat distribuïda ofereix solucions innovadores que poden transformar la manera en què afrontem alguns dels problemes ambientals més urgents del nostre temps.

La tecnologia blockchain és fonamentalment un llibre de registres digital i descentralitzat que permet l'emmagatzematge segur i transparent de dades. A través de l'agrupació de transaccions en blocs interconnectats i xifrats, blockchain garanteix la immutabilitat de la informació, oferint un alt grau de fiabilitat i traçabilitat.

Monitoratge i traçabilitat de cadenes de subministrament

Una de les aplicacions més evidents de blockchain en l'àmbit ambiental és el seguiment i la traçabilitat de les cadenes de subministrament. En crear registres digitals immutables dels productes i matèries primeres al llarg de la cadena, aquesta tecnologia facilita el control i l'auditoria de les condicions ambientals i socials en què es produeixen i transporten els béns. Això permet garantir el compliment d'estàndards de sostenibilitat i reduir el malbaratament i la ineficiència.

Blockchain també ha demostrat el seu potencial en la creació d'instruments financers innovadors que faciliten l'accés al capital i la inversió en projectes verds. La tecnologia permet l'emissió i gestió d'actius digitals que representen valors o drets sobre béns o serveis ambientals, com crèdits de carboni, certificats verds o drets d'aigua. Aquests actius es poden negociar en plataformes descentralitzades, augmentant la liquiditat i la transparència del mercat.

Comerç Peer-to-Peer de valors tokenitzats

Una altra aplicació relacionada és el comerç peer-to-peer de valors tokenitzats, és a dir, actius digitals que representen drets o participacions sobre béns o serveis reals. Blockchain permet crear i transferir aquests tokens sense intermediaris, la qual cosa obre noves possibilitats per a l'intercanvi de valor entre persones i organitzacions, fomentant l'economia circular i la democratització de la propietat de recursos compartits.

La tecnologia blockchain també possibilita el desenvolupament de sistemes descentralitzats d'energia, on els usuaris poden generar, emmagatzemar, consumir i compartir energia renovable sense dependre d'intermediaris centralitzats. Aquestes xarxes intel·ligents d'energia gestionen el flux i la distribució de l'electricitat de manera eficient, reduint les emissions de gasos d'efecte hivernacle i empoderant les comunitats locals.

Finalment, blockchain pot millorar la gestió de recursos comuns, com l'aigua, l'aire o la biodiversitat, en permetre la creació de sistemes col·laboratius que regulin el seu ús i conservació. La tecnologia facilita la identificació, el registre i el seguiment d'aquests recursos, així com la definició i el compliment de les normes i els incentius per al seu aprofitament sostenible.

Beneficis clau de l'aplicació de blockchain en la sostenibilitat

La implementació de blockchain en iniciatives ambientals i de sostenibilitat ofereix diversos beneficis clau:

Transparència i rendició de comptes: la naturalesa descentralitzada i transparent de blockchain garanteix la traçabilitat de les transaccions i la responsabilitat dels actors involucrats. Eficiència i reducció de costos: en eliminar intermediaris i automatitzar processos, blockchain millora l'eficiència i redueix els costos de transacció. Millor comerç d'emissions de carboni: blockchain facilita el control i el compliment de les quotes de carboni, enfortint el mercat de crèdits de carboni. Finançament climàtic millorat: la tecnologia blockchain permet el desenvolupament de plataformes per a l'intercanvi d'energia renovable i la canalització d'inversions cap a projectes sostenibles. Seguiment i presentació d'informes optimitzats: blockchain proporciona un registre immutable i verificable de les reduccions d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Casos d'èxit

Diverses organitzacions i empreses capdavanteres ja estan implementant solucions basades en blockchain per abordar els desafiaments ambientals. Alguns exemples destacats inclouen:

IBM Food Trust

Aquesta xarxa blockchain connecta els participants de la cadena alimentària, des de pagesos fins a minoristes, amb l'objectiu de millorar la seguretat, la qualitat i la traçabilitat dels aliments. Plastic Bank

Aquesta iniciativa utilitza blockchain per incentivar la recollida i el reciclatge de plàstics en zones vulnerables, atorgant als recol·lectors tokens digitals que poden bescanviar per béns o serveis. Power Ledger

Aquesta plataforma blockchain permet el comerç peer-to-peer d'energia renovable entre usuaris, empoderant les comunitats locals i fomentant la transició cap a sistemes d'energia més sostenibles. DAO IPCI

Aquesta organització autònoma descentralitzada (DAO) utilitza blockchain per facilitar la cooperació entre diferents actors en la mitigació i adaptació al canvi climàtic, a través del registre, verificació i comercialització d'actius ambientals. Els reptes futurs

Tot i que la tecnologia blockchain ofereix un gran potencial per millorar la sostenibilitat ambiental, també afronta alguns reptes que cal abordar: Consum energètic: algunes implementacions de blockchain, com les xarxes de Bitcoin i Ethereum, requereixen un alt consum d'energia, la qual cosa pot tenir un impacte ambiental negatiu. Marcos regulatoris: és necessari comptar amb un marc regulador clar i adequat per facilitar l'adopció de solucions basades en blockchain en l'àmbit ambiental. Interoperabilitat i escalabilitat: garantir la interoperabilitat entre diferents plataformes blockchain i l'escalabilitat de les solucions és fonamental per a la seva implementació a gran escala. Conscienciació i adopció: augmentar la consciència i l'adopció de la tecnologia blockchain entre els diferents actors, des d'empreses fins a ciutadans, continua sent un desafiament clau.

A mesura que la tecnologia blockchain continua evolucionant i guanyant maduresa, s'espera que el seu impacte en la lluita contra el canvi climàtic i la promoció de la sostenibilitat ambiental sigui cada cop més significatiu. La integració de blockchain amb altres tecnologies emergents, com l'Internet de les Coses (IoT) i la Intel·ligència Artificial (IA), promet ampliar encara més les possibilitats d'aquesta innovadora eina.

En els propers anys, és probable que veiem una major adopció de solucions basades en blockchain en àrees com la gestió de la cadena de subministrament, el finançament climàtic, el comerç d'energia renovable i la conservació de recursos naturals. A mesura que els governs, les empreses i els ciutadans s'uneixin al voltant d'aquesta tecnologia, la lluita contra el canvi climàtic i la promoció de la sostenibilitat ambiental es veuran significativament enfortides.