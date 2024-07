Cepsa i PreZero uneixen forces per accelerar la transició energètica mitjançant solucions de biometà i biocombustibles

La transició cap a una economia més sostenible i descarbonitzada és un dels reptes més grans als quals s'enfronten les empreses i governs a nivell global. En aquest context, l'associació estratègica entre Cepsa, una de les companyies energètiques principals d'Espanya, i PreZero España, líder en gestió de residus i reciclatge, adquireix una importància fonamental. Juntes, aquestes dues companyies han unit forces per desenvolupar solucions innovadores que permetran valoritzar residus i convertir-los en valuoses fonts d'energia renovable, donant un gran impuls als esforços de descarbonització en diversos sectors.

Carlos Barrasa, director de Commercial & Clean Energies de Cepsa i Gonzalo Cañete, CEO de PreZero Espanya i Portugal - Foto: Cepsa

Text: Berta Colomer 03 juliol, 2024

Objectius comuns: descarbonització i economia circular

L'acord entre Cepsa i PreZero España es basa en un compromís compartit amb la sostenibilitat i la transició cap a una economia més circular. Totes dues companyies reconeixen la urgència de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i disminuir la dependència dels combustibles fòssils, alineant-se així amb les iniciatives globals com REPowerEU i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. Una de les pedres angulars d'aquesta col·laboració és el desenvolupament conjunt de plantes de biometà, un combustible renovable produït a partir de residus orgànics. La primera d'aquestes plantes, amb una capacitat prevista de fins a 100 GWh, s'ubicarà a les instal·lacions de Cepsa a Huelva. Aquesta planta exercirà un paper clau en la producció d'hidrogen verd i combustibles renovables per a la Vall Verda de l'Hidrogen d'Andalusia.

Per a Carlos Barrasa, director de Commercial & Clean Energies de Cepsa: “Aquesta aliança amb PreZero ens permetrà ampliar l'accés a primeres matèries circulars per a la producció de diferents energies que facilitin la transició energètica, com l'hidrogen verd o els biocombustibles de segona generació. Junts promourem una alternativa sostenible al tractament de residus urbans i industrials, valorant-los per a la producció d'energia renovable, impulsant així una economia circular i descarbonitzada”.

Dins del marc d'aquesta aliança, PreZero España, que el 2023 va produir el 75% de tot el biometà generat al país, es compromet a subministrar de manera prioritària aquest gas renovable als projectes estratègics identificats conjuntament amb Cepsa. Això permetrà a l'energètica i als seus clients descarbonitzar els seus processos industrials, ja que el biometà pot reduir les emissions de CO2 fins a un 90% en comparació amb el gas natural i pot ser emmagatzemat o injectat directament a la xarxa de transport de gas existent.

Per a Gonzalo Cañete, conseller delegat de PreZero a Espanya i Portugal: “Aquest acord neix de l'enorme potencial que hi ha a Espanya per al desenvolupament del biometà com a gas natural d'origen renovable, així com de la necessitat homologar-nos amb altres països de la UE en el compliment dels objectius d'economia circular i descarbonització. Per això, juntament amb la col·laboració publicoprivada, hem de potenciar la cooperació entre empreses privades, tal com demostra aquesta aliança tan prometedora”.

Residus per a producció de biocombustibles de segona generació

A més del biometà, la col·laboració entre Cepsa i PreZero España s'estén a la valorització d'altres residus orgànics i olis de cuina usats, que seran utilitzats per Cepsa en la producció de biocombustibles de segona generació. Aquests combustibles renovables tindran un paper crucial en la descarbonització de sectors difícils d'electrificar, com el transport pesant per carretera, marítim i aeri.

Dins d'aquesta aliança, PreZero també s'encarregarà del tractament de residus plàstics, incloent-hi els d'un sol ús, per subministrar a Cepsa la primera matèria necessària per al desenvolupament de productes químics circulars. Totes dues empreses analitzaran la possibilitat d’establir plantes de piròlisi conjuntes per processar aquest tipus de residus plàstics no reciclables.

Una altra faceta de la col·laboració entre Cepsa i PreZero España és la investigació i desenvolupament de solucions per descarbonitzar la flota privada de més de 750 vehicles de PreZero a Espanya i Portugal. Això inclou el subministrament de biocombustibles o la implementació de sistemes de recàrrega elèctrica, entre d'altres iniciatives.

Compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

L'associació entre Cepsa i PreZero Espanya s'alinea amb diversos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, com ara l'ODS 7 (Energia assequible i neta), ODS 8 (Treball decent i creixement econòmic), ODS 12 (Producció i consum responsables) i ODS 13 (Acció pel clima). Mitjançant la producció de combustibles renovables, la valorització de residus i la promoció d’una economia circular, totes dues empreses contribueixen a la consecució d’aquests objectius globals. Com a part de la seva estratègia 2030 “Positive Motion”, Cepsa està desenvolupant un ecosistema per accelerar la descarbonització del seu negoci i el dels seus clients. L'aliança amb PreZero España s'emmarca dins d'aquest esforç, cosa que permet a la companyia energètica ampliar el seu accés a primeres matèries circulars i produir molècules verdes com l'hidrogen renovable, el biometà i altres biocombustibles de segona generació.

L'aliança estratègica entre Cepsa i PreZero España representa un exemple destacat de com la col·laboració entre empreses pot generar solucions innovadores i efectives per abordar els reptes ambientals i climàtics. Mitjançant el desenvolupament conjunt de plantes de biometà, la valorització de residus i la producció de biocombustibles de segona generació, totes dues companyies demostren el seu compromís compartit amb la transició cap a una economia més sostenible i circular.

Importància del biometà en la transició energètica

El biometà té un paper fonamental en la transició cap a una economia més sostenible i descarbonitzada. Com que és un combustible renovable, el biometà pot reduir significativament les emissions de CO2 en comparació amb els combustibles fòssils, alhora que aprofita la infraestructura de gas natural existent sense necessitat de desenvolupar noves xarxes de distribució. La col·laboració entre Cepsa i PreZero España en aquest àmbit és, per tant, un pas clau per impulsar el mercat del biometà a Espanya i contribuir als objectius de descarbonització del país.