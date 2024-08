Millorar la mobilitat amb vehicles elèctrics

Avui dia, és fonamental prendre consciència sobre com podem impactar de manera positiva, durant la nostra vida quotidiana, en el medi ambient. La societat es troba familiaritzada amb conceptes com el reciclatge, per exemple; però els individus hem d'orientar les nostres accions a aconseguir la millor conservació possible del nostre entorn. En aquest context, apareix el concepte de mobilitat sostenible, que és aquella que basa la seva existència en una responsabilitat envers el nostre planeta.

Foto: Shutterstock

Alberto Zamora 25 juny, 2024

La mobilitat sostenible està formada per un grup de processos i accions que estan orientats a aconseguir un ús racional dels mitjans de transport particulars i públics. L'objectiu, per tal de millorar el medi ambient, és aconseguir cobrir les necessitats de transport de la societat amb el mínim impacte ambiental possible. D'aquesta manera, s'aborda directament el canvi climàtic, reduint les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, en promoure opcions de transport més netes.

Aquest tipus de mobilitat exerceix un paper fonamental en la societat del nostre dia a dia. En el món del motor, el canvi cap a vehicles elèctrics presenta una importància cabdal, ja que suposa importants beneficis ambientals, econòmics, urbans i sanitaris. Entre els seus principals avantatges hi ha la reducció de la contaminació ambiental, la reducció del soroll, l'estalvi econòmic, la generació de nous llocs de treball, la creació de més espais verds i menys congestió juntament amb una eficiència més gran.

Les companyies d'automoció han pres consciència del context global, per la qual cosa han començat a moure's amb l'objectiu de ser protagonistes en la transició, necessària i sostenible, cap al vehicle elèctric, que presenta entre els seus avantatges l'emissió de 0 gasos contaminants i d’efecte hivernacle a l'atmosfera. Són un tipus de vehicle que no necessita cap tipus de combustible per al seu funcionament, ja que és suficient amb la càrrega de bateries. En definitiva, estem davant de cotxes que presenten un ús més eficient del motor davant dels models de gasolina.

Marques que tenen un paper important en la mobilitat sostenible

No té sentit donar l'esquena a la preocupant situació mediambiental, exemplificada a la perfecció en el concepte de canvi climàtic, i per això la gran majoria de companyies d'automoció han començat els seus plans de transició cap als models elèctrics. Rara és la marca que no tingui aquest tipus d'opcions o plans de tenir-ne.

Sí que podem parlar d'algunes marques concretes que han demostrat la seva ambició a l'hora de col·locar-se com a líders en aquest tipus de solucions de mobilitat, deixant constància dels esforços a l'hora d'aconseguir un món més verd i sostenible.

Tesla

La marca és un dels referents mundials a l’hora de parlar d’influència sobre els conceptes de sostenibilitat i mobilitat elèctrica. La companyia ha demostrat un compromís, ferm i ferri, amb l'eliminació de les emissions de carboni, mitjançant la promoció de vehicles elèctrics que han provocat canvis en la indústria de l'automoció.

Entre els models més famosos hi ha vehicles com Tesla Model S, Model 3, Model X i Model Y, i la companyia, sempre pendent de la innovació, ha creat una xarxa de supercarregadors a nivell mundial, cosa que facilita la càrrega dels vehicles, alhora que promou l'adopció de la mobilitat elèctrica a nivell mundial.

Tesla és una absoluta referència en el mercat dels vehicles orientats cap a la mobilitat sostenible.

Toyota

El famós model Toyota Prius exemplifica el lideratge que la companyia ha exercit durant molts anys en la fabricació de vehicles híbrids. De fet, la marca japonesa es pot considerar una pionera absoluta en aquest tipus de tecnologia híbrida, basada en la combinació d'un motor de combustible intern amb un motor elèctric, cosa que permet millorar l'eficàcia del combustible, alhora que redueix les emissions.

En el seu compromís mediambiental, Toyota també ha invertit capital en tecnologies de cel·les de combustible d'hidrogen i vehicles elèctrics purs, sempre buscant un futur més net en la indústria de l'automoció.

Nissan

El Nissan LEAF és un dels cotxes elèctrics més venuts a tot el món. La companyia ha tingut un paper clau en la popularització d'aquest tipus de cotxes, fent que la mobilitat sostenible sigui accessible per a un gran nombre de consumidors.

La marca també ha destacat gràcies a diverses iniciatives que demostren el seu compromís amb la sostenibilitat, com ara reutilitzar bateries de vehicles elèctrics en aplicacions estacionàries. Gràcies a aquesta mesura, ha aconseguit reduir la petjada ambiental.

Volkswagen

La companyia ha desenvolupat una estratègia clara, invertint de forma considerable en l'electrificació de la flota de vehicles i en la producció de nous models elèctrics, com ara l'ID.3 i l'ID.4.

L'aspecte més destacat de la marca és la seva estratègia global “Way to Zero”, que promou el canvi cap a la mobilitat ambiental, i ha marcat l'any 2050 com a data per disminuir, de manera significativa, la petjada de carboni en la producció dels seus vehicles.

Com hem comentat, hi ha més exemples, com Volvo, que ha deixat de fabricar cotxes dièsel des de principis del 2024, augmentant les vendes respecte a l'any anterior, o KIA, que acaba de començar la seva entrada al mercat dels vehicles comercials lleugers elèctrics. Són només alguns casos, del camí que la majoria de companyies han emprès cap a la mobilitat sostenible.