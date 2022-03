Cada dia és #8M

Contingut ofert per:





El 1909, Correus va convocar les seves primeres oposicions per a Auxiliars femenines, a fi que les dones fossin funcionàries de ple dret. En aquella època, Clara Campoamor complia els requisits per presentar-se a les esmentades oposicions: major de 16 anys i menor de 40, gaudia de bona salut i va certificar bona conducta. Va aprovar l'oposició i hi va ingressar el 4 de juliol de 1910 a Saragossa, on va estar destinada un any. El 3 de setembre de 1911 va ser traslladada a Sant Sebastià, ciutat on va treballar quatre anys. Campoamor va tenir una participació política activa i va ser triada com a Diputada el 28 de juny de 1931. Sempre va estar compromesa amb la defensa dels drets de la dona i va ser el principal artífex de l'aprovació del sufragi femení a Espanya, fita que es va aconseguir, després d’un encès debat parlamentari, l'1 d'octubre del 1931, durant la II República.

Per commemorar el primer centenari del naixement de Clara Campoamor, Correus va emetre el 1988 un segell dedicat a la seva figura. A més, ha posat el nom a la sèrie corporativa de la companyia. Aquest any, el 8 de març serveix per recordar que a Correus és #8MTodoElAño, i llançarà una col·lecció de segells en homenatge a 8 dones que van tenir un paper fonamental en la història del feminisme. El primer serà un segell genèric. Tots ells estaran dissenyats per la il·lustradora espanyola Isabel Muguruza (@isamuguruza), una artista que es caracteritza per una creativitat en què prioritza l'energia i el cos femení representat a través d'un estil que barreja el realisme, la psicodèlia i el més metafísic. El següent segell de la col·lecció, que s'emetrà a l'abril, estarà dedicat per Clara Campoamor. La resta de segells que compondran la col·lecció durant el 2022 homenatjaran Isabel Zendal, Almudena Grandes, Dolors Aleu, Concepció Arenal, Elidà Amigó, María Blanchard i Luisa Roldán (La Roldana).

Però Correus no limita la celebració del Dia Mundial de la Dona exclusivament al 8 de març, sinó que l'estén a tot l'any. El repte de la igualtat de gènere és i ha estat una constant al llarg de la història de Correus, que es remunta al segle XVII amb dones repartidores, administradores d'estafetes, conductores de travessia i mestres de Postes. De fet, durant 90 anys el servei el van realitzar només carteres, fins que a partir del 1738 es van alternar amb algun home. Van ser la primera companyia estatal espanyola i de l'Administració a incorporar dones a la plantilla. El 1881 van incorporar la primera dona telegrafista i un any després, 40 més.

Polítiques en matèria d’igualtat

El 2016, l'empresa estatal va aconseguir la paritat a la plantilla. De fet, avui hi treballen més dones que homes, el 52,55% com a professionals d'atenció al client en oficines, en repartiment en vehicle o a peu i en classificació dels nostres centres de tractament d'enviaments. A més, també compten amb un percentatge similar de dones ocupant el lloc de prefectures intermèdies en oficines, unitats de distribució i centres logístics (52,84%).

El 2011, Correus va aprovar el Pla d'Igualtat, en què s'inclou un protocol contra l'assetjament sexual, laboral o moral, a fi d'evitar i resoldre les situacions d'aquest tipus que es puguin produir. A més, compten amb polítiques específiques per ajudar a la protecció de les víctimes de violència de gènere (reducció de jornada i especial consideració de les faltes d’assistència de la víctima, excedència o la garantia de trasllat laboral). També han implementat polítiques de conciliació familiar, personal i professional, aplicables als empleats i empleades que milloren la legislació laboral vigent. Per altra banda, el Pla de Diversitat i Inclusió de la companyia actua sobre set eixos de treball: promoció, formació, talent, cultura, RSC, empresa saludable i comunicació.

Empoderament femení

Per tal d'empoderar les dones que treballen a la companyia, impulsen diverses iniciatives que s'engloben a Correus en Femení que contribueixen a adquirir noves responsabilitats. Per exemple, el Programa de Mentoring consta de sessions participatives dirigides per dones líders que treballen a l'empresa o trobades dinàmiques conduïdes per expertes en igualtat amb l'objectiu de sensibilitzar en matèria d'igualtat les persones assistents. Un altre dels que s'han posat en marxa és el Programa STEM amb l'objectiu de crear referents femenins en l'àmbit universitari. A través d'aquest programa, diferents professionals de Correus comparteixen la seva experiència alhora que visibilitzen projectes tecnològics claus per a la companyia.

D'altra banda, Correus ha estat una de les 37 empreses espanyoles que s'han unit a la iniciativa global sobre igualtat de gènere Target Gender Equality, promoguda pel Pacte Mundial de les Nacions Unides. Amb això es busca ajudar les empreses a assolir objectius ambiciosos en termes de representació i lideratge de les dones.

Amb aquest compromís, la companyia està enfocada a un model de gestió orientada a un estil de lideratge que afavoreixi la pluralitat d’idees, experiències i perspectives per respondre a les necessitats duna societat també diversa. És per això que treballa fomentant la igualtat d'oportunitats a la feina i la integració de persones en risc d'exclusió social o discapacitat.