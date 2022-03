'Crafted in Japan': Treball d'artesania al servei del nou Mazda CX-60

Contingut ofert per:





Fa més de deu anys que Mazda va presentar per primera vegada el llenguatge de disseny Kodo, i cap concepte de disseny havia tingut un impacte tan important en la marca.

El disseny KODO 'Ànima del moviment' és la filosofia de Mazda per transmetre vida i personalitat als cotxes. Els mestres takumi experimenten modelant l'argila i transformen les idees en models de mida real. Aquests artesans poden tallar planxes de metall amb la precisió del gruix de la vintena part d’un cabell, una destresa fonamental perquè la visió del disseny cobri vida.

Al Japó la simplicitat és la sofisticació i per això és a l'ADN dels models de Mazda. Seguint aquesta línia de disseny únic i innovador, neix el nou Mazda CX-60 PHEV, exclusivament 'Crafted in Japan', un nou híbrid endollable que està cridat a convertir-se en una nova referència al sector.

Nou híbrid endollable Mazda CX-60 PHEV

El nou Mazda CX-60 e-SKYACTIV PHEV introdueix la primera tecnologia híbrida endollable de la companyia al mercat europeu dels SUV. És el model més important per a Mazda en més d'una dècada.

Interior del Mazda CX-60: Exclusiu Disseny Japonès

El disseny interior, elegant i amb excel·lents qualitats, conté diverses referències a l'estètica japonesa. Juga amb conceptes com el Kaichô, que és la barreja de diferents materials i textures per generar un punt d'irregularitat, combinant fusta d'auró, el cuir napa, refinats teixits japonesos i detalls cromats. També és present el Musubu o l'art de nuar i connectar, que ha servit d'inspiració per als detalls de les costures del panell del quadre de comandament. El tractament de les motllures en fusta d'auró s'inspira en el Hacho, un altre concepte estètic japonès que explota l'asimetria i la irregularitat intencionada. Els teixits emprats tenen diferents fibres i patrons que responen als canvis en la il·luminació. S'ha emprat també una tècnica japonesa de costura, anomenada Kakenui, que produeix costures "penjant" i deixa espais entre els teixits dels guarnits, que permeten entreveure el material que hi ha a sota.

Revolucionari Sistema de Personalització

Mazda ha replantejat i refinat les tecnologies orientades a l'ésser humà per perfeccionar l'experiència de conducció Jinba Ittai i atendre més que mai les necessitats individuals de cada conductor. L'innovador sistema de personalització del conductor de Mazda reconeix el conductor i ajusta automàticament l'entorn en funció de les característiques físiques i les preferències personals: posició del seient, volant, retrovisors, pantalla Head Up Display i fins i tot la configuració del sistema de so i la climatització.

Motor Elèctric & Credencials Mediambientals

El motor elèctric e-Skyactiv del Mazda CX-60 ofereix una autonomia de 63 km mentre el vehicle circuli a menys de 100 km/h. La bateria es carrega completament des de buit en una mica més de dues hores amb un carregador de corrent altern normal compatible amb la xarxa elèctrica de 220-240 V. La suma d'un motor de gasolina i un altre d’elèctric fa possible un desenvolupament de potència total de 327 CV/241 kW i una poderosa entrega de parell de fins a 500 Nm, fet que converteix el Mazda CX-60 PHEV en el model de producció en sèrie més potent de la història de la companyia. Les seves prestacions són impressionants, amb una acceleració de 0 a 100 km/h en només 5,8 segons.

Però, a més, les credencials mediambientals són extraordinàries. El consum de combustible WLTP en cicle combinat és de tan sols 1,5 l/100 km. Les emissions de CO2 WLTP en cicle combinat han estat rebaixades fins a 33 g/km.