Per veure’ns bé per fora, l'important és cuidar-nos per dins. Per això, és fonamental portar una alimentació saludable que ens aporti els nutrients necessaris, fer exercici i descansar prou per obtenir l'energia necessària per afrontar el dia a dia. Per complementar la nostra alimentació, Vichy Catalan Corporation ha llançat les begudes funcionals Vichy d'Or, creades amb la combinació de la qualitat de l'aigua Vichy Catalan i la puresa de l'aigua Font d'Or, juntament amb components naturals, minerals i vitamines.

Les seves excel·lents fórmules avalades per professionals de la salut converteixen cada producte de la gamma Vichy d'Or en la solució perfecta per a una necessitat concreta de la població. Aquestes begudes funcionals estableixen el nou protocol de joventut, es tracta de cuidar-se per dins per tenir millor aspecte extern. Amb Vichy d'Or cuidar-se és un plaer, ja que totes són 0% sucres afegits, i sense gluten, ni lactosa, a més tenen un agradable sabor que les fa realment desitjables i són bevibles que ja venen preparades. A l'ésser líquides s'absorbeixen ràpidament i aconsegueixen un efecte immediat.

Eterna joventut

Per protegir-se de l'envelliment prematur i combatre l'estrès oxidatiu, Protect d'Or està formulada amb potents antioxidants com el seleni, la vitamina C, l’oxynnea i el suc de magrana amb 6 vitamines, que protegeixen les cèl·lules dels radicals lliures causats pel tabac, la contaminació i la radiació solar. El 86% dels consumidors admeten que han aconseguit una pell més nodrida, el 81% assegura que una pell més suau i el 78%, més hidratada. El seu gust de fruits vermells el fa realment deliciós.

La beguda funcional Repara d'Or està elaborada amb sucs de fruites i extractes vegetals, amb col·lagen, àcid hialurònic i àloe. Conté vitamines i minerals com la biotina, niacina, vitamina B2, vitamina A i zinc que contribueixen al manteniment normal de la pell. Aquest bevible ajuda a minimitzar els signes de l'edat. Fàcil de prendre i amb gust de préssec-mango. El 88% dels consumidors admeten que noten les arrugues amb menys profunditat i una millor tonalitat de la seva pell.

Amb gust de pinya-coco, Defens d'Or és la beguda funcional que ajuda a minimitzar els símptomes del refredat, la grip i les al·lèrgies. Conté zinc, seleni, folats, vitamina B12, vitamina C, vitamina D que contribueixen a mantenir el normal funcionament del sistema immunitari.

Per la seva banda, Dormi d'Or, amb gust de poma, s'ha formulat amb melatonina, que afavoreix la disminució del temps necessari per agafar el son i alleuja la sensació de desfasament horari (jet lag). A més, conté passionera i extracte de rosella de Califòrnia que tradicionalment s'han utilitzat com a calmants i inductors del son. L'efecte beneficiós s'obté amb la ingesta d'una ampolla de Dormi d'Or entre 1 o 2 hores abans d'anar a dormir.

Finalment, Activa d'Or conté magnesi que ajuda a disminuir el cansament i zinc que contribueix a la funció cognitiva normal. A més, està compost per extractes naturals de eleuterococo i ginkgo, tradicionalment utilitzats com a estimuladors del sistema nerviós central. Aquesta beguda funcional té gust de cítric.

Totes les begudes de Vichy D'Or venen en paquets de 6 ampolles de 200 mil·lilitres i es recomana prendre’n una al dia. Es presenten en un format resistent i el seu tap de rosca permet transportar-les còmodament sense necessitat de consumir l’ampolla en una sola presa.