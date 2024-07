Des del clic fins a casa teva: ¿Què hi ha darrere d'Amazon Prime Day?

Contingut ofert per:



Hem tingut l'oportunitat de visitar 2 dels centres d'operacions que Amazon té a Espanya: MAD7 a Illescas, Toledo, un centre robotitzat —de mida equivalent a 17 camps de futbol— que deu el nom a una de les terminals amb més moviment del món, l'aeroport de Madrid-Barajas; i l'estació logística DMZ2 a Coslada, on els seus responsables ens han mostrat com es preparen per afrontar un esdeveniment tan important com Prime Day, destacant l'esforç i el compromís de totes les persones que formen part d'aquest procés.

Arribar al centre logístic d'Illescas i trobar-nos amb un ambient enriquidor ple de diversitat cultural va ser una grata sorpresa; persones empleades de tot arreu del món, persones de totes les edats, homes i dones, de diferents condicions, cultures…

A Amazon, persones de més de 100 nacionalitats diferents, de totes les edats, gèneres i condicions, treballen juntes.

Per a Amazon les persones empleades són una prioritat. De fet, en la nostra visita descobrim que gran part de la tecnologia, robots i processos que utilitzen al MAD7 —i a la resta de centres d'Amazon a nivell mundial— estan dissenyats per millorar la comoditat laboral de les persones treballadores. Així mateix, compten amb un sistema intern a través del qual les persones empleades poden proposar suggeriments per millorar els processos “les propostes s'estudien i si es poden dur a terme, s'implementen. Moltes ja funcionen”, ens comenta Carmen Veuthey, directora del centre logístic MAD7.

Així preparen Prime Day

Són les 8.00 del matí al centre logístic d'Amazon a Illescas, i podem sentir una intensa activitat a la zona anomenada “inbound”, que és on aquests dies es reben tots els productes que portaran descomptes exclusius per a Prime Day d'Amazon. Queden pocs dies per a aquesta desena edició, en què milions de clients podran estalviar grans quantitats en marques com Asus, Cecotec, Dodot, ghd, Levi's o Samsung; trobar els preus més baixos de l'any en productes d'Ariel, CeraVe, Lenovo, PlayStation, Under Armour o Xiaomi, entre d'altres; així com recolzar les petites i mitjanes empreses amb descomptes importants en marques com Create, Fisura, Natulim, Nutralie, Olistic Science o Siroko. L'any passat els clients Prime de tot el món van estalviar més de 2.500 milions de dòlars durant Prime Day.

Actualment, 15.000 pimes espanyoles venen els seus productes a través d'Amazon i més de la meitat exporten els seus productes a clients de tot el món.

I comença el procés en aquest centre punter de Toledo, MAD7. Com hem comentat, les grans marques, col·laboradors comercials i pimes hi envien els seus productes, perquè després, es distribueixin de manera organitzada i arribin ràpidament als seus clients —Amazon sempre busca millorar els seus processos i cada detall compta, perquè saben que és clau per a una cultura com la seva, centrada en la satisfacció del client—.

Després d'arribar els articles al centre, es distribueixen en unes caixes negres a través d'una cinta transportadora interminable per, més tard, ser col·locats en unes prestatgeries grogues que es mouen gràcies a la robòtica. Resulta increïble veure com aquesta gran xarxa de prestatgeries es mou i es recol·loca seguint les directrius dels avançats sistemes informàtics que utilitza la companyia.

I llavors, arriba el clic del client —ha comprat un producte—, i l’immens rusc de prestatgeries comença a moure's fins arribar a la zona on hi ha els “pickers”, així és com anomenen a Amazon les persones que s'encarreguen de recollir els productes i ficar-los novament en caixes negres per posar rumb al destinatari final.

Menys embalatge, més energia renovable

Els articles viatgen una altra vegada per la cinta transportadora abans d’arribar a la zona d’empaquetat. És un gust veure-hi les persones empleades amb peces còmodes per treballar, cadascun en el seu estil, això sí, sempre amb les botes i elements de seguretat.

Si hi ha res per destacar d'aquesta zona són, sens dubte, els esforços que fan per reduir al mínim possible la quantitat d'embalatge que fan servir. La prioritat per a Amazon és que les comandes arribin intactes als clients. A partir d'aquí, la companyia busca maneres d'utilitzar menys embalatge i prioritzar l'ús de materials reciclables. A Europa, més del 50% dels enviaments d'Amazon ja es fan directament sense embalatge addicional, o bé amb bosses de paper i sobres de cartró 100% reciclables. Són opcions més lleugeres que les caixes i, a més, s'ajusten millor al producte, per la qual cosa ocupen menys espai als vehicles de lliurament i, amb això, ajuden a reduir les emissions per carretera.

"Tot el que puguem fer per reduir l'impacte al medi ambient és un guany per a Amazon" -Carmen Veuthey, directora del centre logístic MAD7.

“Viuti”, com li diuen els seus companys, fa 8 anys que treballa a Amazon. La seva energia positiva ens va contagiar mentre ens mostrava les 13.800 plaques solars instal·lades a la teulada solar que cobreix el centre logístic. Al nostre país, la companyia ha impulsat fins ara 49 projectes solars i eòlics a gran escala i compta amb 30 sostres solars als seus edificis. Entre tots, sumen una capacitat renovable combinada de més de 2,9 GW. I un dels sostres solars més grans d'Amazon a Europa és precisament el d'aquest centre logístic, només superat pel del centre de Dos Hermanas (Sevilla).

Més del 50% dels productes que envia Amazon a Europa van sense embalatge addicional o envasos reduïts com ara sobres de paper o cartró, 100% reciclables.

Mentrestant, els productes viatgen des de MAD7 fins a l'estació de repartiment DMZ2 –últim punt abans d'arribar al client– on Marta Mallo i Luz Ibarrondo ens esperen per explicar-nos com tenen tots els seus processos i activitats mil·limètricament organitzades per assegurar l'eficiència i la puntualitat en el lliurament en un esdeveniment com Prime Day. En aquesta part del recorregut, ressaltem el paper crucial de cada persona involucrada, que setmanes abans de l'esdeveniment es preparen per complir les expectatives dels clients.

En aquest centre, observem un gran nombre de dones compromeses activament en la feina diària. Moltes lideren importants tasques, com la coordinació de sortida de furgonetes de col·laboradors de repartiment des del moll de càrrega cap a les diferents localitzacions de lliurament de paquets. Des d'assegurar-se que tots els conductors portin cordats els cinturons, fins a implementar estratègies acurades per als lliuraments en llars amb gossos, cada detall està meticulosament planejat per garantir la seguretat i eficàcia en el procés de lliurament.

I ¡ding-dong!, ja tens el teu lliurament. Feliç Amazon Prime Day 2024.