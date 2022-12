Ecodisseny, la resposta a per què el bric de llet té nou tap

Un projecte de:







L'ecodisseny és una part clau de l'economia circular, ja que els productes i els serveis es conceben des del principi per ser reutilitzats, reparats o reciclats en lloc de ser rebutjats. El repte dels dissenyadors industrials és crear productes que es puguin reciclar fàcilment, mantenint un alt nivell de qualitat i durabilitat. “D'aquesta manera, a més de reduir-ne l'impacte ambiental, s'aconsegueix un estalvi, tant econòmic com de recursos, al llarg de tota la cadena de valor, s'optimitza l'ús de l'energia consumida per a la fabricació i es redueix la generació de residus, augmentant-ne la durabilitat i disminuint així l'obsolescència programada”, explica Carolina Ibáñez, experta en desenvolupament ambiental de Repsol.

La Llei de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular, aprovada aquest any, conté una sèrie de condicions per limitar l'impacte de l'activitat humana sobre el medi ambient i posa data a molts assumptes, com ara la reducció dels plàstics d'un sol ús. Per exemple, la comercialització d'envasos d'aquest tipus s'haurà de reduir un 50% el 2026 i un 70% el 2030 respecte al 2022 en tots dos casos. A més, a partir del juliol del 2024 només es podran introduir al mercat els plàstics d'un sol ús amb tapes i taps que quedin units al recipient.

Ho hem vist recentment amb diverses marques de llet i aigua embotellada, que han unit els taps a la resta de l'envàs. Aquesta solució assegura que tots els components del bric seran reciclats, sense que se'n perdi cap pel camí.

No és l’únic cas, tampoc l’única solució que l’ecodisseny està aplicant als productes que arriben a les llars de milions d’espanyols. I la iniciativa de la indústria tampoc no està aïllada dels plans que s'apliquen a nivell oficial. En el fons, són innovacions que aplica la indústria per avançar-se a la posada en pràctica de normatives i poder proporcionar a la societat productes més sostenibles.

Envasos 100% reciclables a la indústria química

El sector químic és una de les indústries més importants del món, responsable de la producció d´una àmplia gamma de productes essencials per a la nostra vida quotidiana.

Aquí, la tendència en ecodisseny havia estat tradicionalment enfocada a reduir el pes dels envasos que genera i, encara que continuen sent majoritàries, les mesures per millorar les possibilitats de reciclar els empaquetatges o incorporar materials reciclats en els nous envasos estan guanyant molt terreny als darrers anys. “En l'actualitat, disposem de diferents eines per avaluar el perfil ambiental d'un producte, de manera que podem incorporar els ajustos necessaris per assolir un disseny més sostenible d'acord amb els estàndards establerts: l'anàlisi del cicle de vida (ACV), el càlcul de la petjada de carboni i de la petjada ecològica”, aclareix Carolina Ibáñez.

A l’adoptar els principis del disseny ecològic, les empreses del sector químic poden contribuir a reduir la petjada de carboni dels seus productes i processos alhora que protegeixen el medi ambient.

Un exemple recent el trobem en el nou envàs dels tradicionals Lacasitos, que ara compta amb una versió amb 60% de material reciclat a la seva estructura i que entra al cèrcol de l'economia circular, al tractar-se també d'un envàs 100% reciclable. Per aconseguir-ho, Lacasa va treballar amb Silvalac, Envaflex, Grupo Armando Álvarez i Repsol i va aconseguir una versió per envasar les xocolates que inclou l'ús de resines que han estat reciclades, reduint les emissions de CO 2 en el procés.

Edificis autosuficients i amb materials ecològics

L'arquitectura és un altre sector molt actiu a la recerca de tendències d'ecodisseny per a la construcció d'edificis. Els immobles es projecten tenint en compte els principis del disseny ecològic que poden tenir un impacte positiu en el medi ambient. Gràcies a ells aconsegueixen reduir el consum d'energia, l'ús d'aigua i la producció de residus. També poden crear un entorn interior més còmode i saludable per als ocupants.

Una fórmula a l'alça és fer servir materials sostenibles d'origen local. Un exemple és el bambú, una planta de ràpid creixement, forta i duradora, que és ideal per crear elements estructurals com bigues i columnes. A més, el bambú també pot tenir altres aplicacions en interiorisme i usar-se per a terres, plaques i taulells.

El vidre reciclat és un altre material de construcció ecològic que s'utilitza per a una varietat de propòsits en la construcció, incloent-hi taulells, terres i rajoles. Es tracta d'una opció sostenible perquè no requereix mineria ni altres processos d'extracció per obtenir-lo.

Hi ha moltes maneres d’incorporar el disseny ecològic a la construcció des del punt de vista arquitectònic. Una forma és utilitzar materials sostenibles que tinguin un baix impacte en el medi ambient.

Una altra premissa de l'ecodisseny aplicat a l'arquitectura és l'aprofitament de la llum natural i la calefacció i la refrigeració solar passiva. Així es va fer al Centre de Tecnologia Alternativa de Gal·les, concebut per ser completament autosuficient en termes d'energia i aigua. També a les cases Earthship Biotecture de Nou Mèxic, fabricades amb materials reciclats i que utilitzen un disseny solar passiu per mantenir-se fresques en la calor del desert.

Com hem vist, l'ecodisseny és cada cop més important per reduir la petjada de carboni dels productes i serveis que consumim. Utilitzant materials sostenibles i incorporant elements d’estalvi d’energia, podem disminuir la quantitat de residus i, en definitiva, reduir l’impacte mediambiental dels processos de producció dels productes.