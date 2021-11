El futur s’encamina cap a una economia verda

Gema Carrasco





Amb dos graus d’escalfament global les conseqüències per a les persones i la naturalesa seran nefastes. Es preveu que els esculls de coral d’aigües càlides podrien desaparèixer i el gel marí de l’Àrtic es fondria, a més tindria un impacte irreversible en la vida silvestre. Per això, limitar l’ascens tèrmic a 1,5 graus s’ha convertit en una prioritat a nivell mundial. Per aconseguir-ho hem de produir menys carboni del que traiem de l’atmosfera, és a dir, “zero net” d’aquí al 2050. Per això, és necessària una actuació transversal en la qual s’impliquin les administracions i les empreses. En aquest sentit, Banco Santander, membre fundador de la Net Zero Banking Alliance, fa temps que traça el camí per aconseguir l’objectiu de les zero emissions netes el 2050, tant per a la seva pròpia activitat com per a totes les emissions dels seus clients derivades de qualsevol dels serveis de finançament, assessorament o inversió que ofereix.

Per aconseguir aquest objectiu, l’entitat financera en un clar compromís amb les energies renovables, la preservació de boscos i la neutralitat en carboni, impulsa diferents iniciatives com a agent responsable en la transició cap a una economia verda per lluitar contra el canvi climàtic.

Líder en energies renovables

En el camí cap a les zero emissions netes, Banco Santander manté el seu compromís de facilitar 120.000 milions d’euros en finançament verd entre el 2019 i el 2025 i 220.000 milions per al 2030. Fins al moment, a tancament del 2020, ja s’han invertit 33.800 milions d’euros. A més, ha emès un total de tres bons verds per valor de 1.000 milions d’euros que ha destinat al refinançament de projectes d’energies eòliques i solar.

El Grup va començar fa 20 anys a finançar les primeres plantes fotovoltaiques a Espanya i avui, segons dades de Dealogic a tancament del 2020, és líder mundial en finançament d’energies renovables.

Una mica d’aire al planeta

S’estima que en 40 anys cada hectàrea reforestada a Espanya haurà retirat aproximadament unes 200 tones de CO2 de l’atmosfera. És per això que la reforestació s’ha convertit en una eina clau per lluitar contra el canvi climàtic. Sota aquesta premissa, Banco Santander ha arribat a un acord amb Fundació Repsol i Grupo Sylvestris per impulsar el projecte Motor Verd, una iniciativa que treballa per compensar les emissions de diòxid de carboni centrant-se en la reforestació i la regeneració de boscos.

La entidad cuenta con una oferta de productos financieros sostenibles que ayuden a mitigar el impacto del cambio climático

Així mateix, també compta amb el projecte Natura perquè empleats voluntaris de Banco Santander o qualsevol ciutadà aportin el seu granet de sorra ajudant en projectes de conservació, neteja de platges o riberes de rius o en la col·locació de caixes niu per a la cura i conservació d’espècies.

Més enllà de les nostres fronteres, l’entitat compta o col·labora amb diferents programes per a la conservació dels ecosistemes, com el de Reforestamos, a Mèxic, per al qual ha recaptat més de 50.000 euros mitjançant donacions voluntàries a través dels seus caixers automàtics; mentre que a l’Argentina, recolza la conservació de la naturalesa a través de la neteja de platges; i al Brasil promou el desenvolupament sostenible de l’Amazones, gràcies a un acord històric amb Bradesco i Itaú Unibanco.

Productes financers verds

L’entitat, que estarà present a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP26) com a agent social responsable, també vol recolzar els seus clients en la transició cap a una economia verda, per aquest motiu compta amb una oferta de productes financers sostenibles que ajudin a mitigar l’impacte del canvi climàtic.

Grans metes per al 2050

Totes aquestes accions formen part del compromís adquirit per l’entitat presidida per Ana Botín per assolir les zero emissions netes d’aquí al 2050. Un pla les pròximes metes del qual passen per alinear la seva cartera per complir els objectius de París. Per això ha anunciat que ja l’any 2030 deixarà de prestar serveis financers a clients d’energia elèctrica amb ingressos que depenguin del carbó tèrmic en més del 10% del total i eliminarà completament la seva exposició a la mineria de carbó a tot el món.

Per un altre costat, s’ha compromès a reduir la seva petjada mediambiental, havent aconseguit l’any passat ser 100% neutre en carboni en la seva activitat mitjançant l’ús d’energies renovables i altres iniciatives d’eficiència, així com amb la compensació de les emissions restants. Mentre segueix avançant en aquest objectiu, s’ha fixat dues metes: eliminar el 100% de plàstic innecessari d’un sol ús a les seves oficines i edificis corporatius a finals d’aquest any i que, el 2025, el 100% de l’electricitat que utilitzin procedeixi de fonts renovables en tots els països en els quals opera.