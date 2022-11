Eficiència energètica: ¿com una xarxa amb més dades consumeix menys energia?

Sense energia no hi ha telecomunicacions

Sabies que Telefónica ha reduït un 7% el seu consum energètic respecte a 2015 quan el trànsit per les seves xarxes s'ha multiplicat per set?

La bona notícia és que les noves tecnologies neixen sent més eficients energèticament: el 5G és fins a un 90% més eficient que el 4G en termes de consum d'energia per unitat de trànsit, i la fibra òptica resulta un 85% més eficient energèticament en l'accés del client que el coure. A més de ser més eficient, la fibra òptica és més fiable, ja que té un 50% menys fallades de xarxa que la de coure, la qual cosa suposa “menys desplaçaments per a reparacions, menys consum energètic i, per tant, menys emissions de CO 2 ”, comenta Nilmar.

Cal tenir en compte que, actualment, el 4G de Telefónica té una cobertura superior al 99% al territori espanyol, i la xarxa d'última generació 5G supera el 80%.

La digitalització és clau per controlar les emissions de CO 2 Després de l'impacte de la Covid-19, ja no imaginem la vida sense la connectivitat que ens va permetre estudiar, treballar, comprar i fins i tot continuar amb els nostres negocis, i que ens va mantenir a prop dels nostres familiars i amics . I tot plegat, gràcies a l'impuls que va viure la digitalització. A més, no hem d'oblidar que el sector de les telecomunicacions jugarà un paper clau en la descarbonització d'altres sectors. Per aquest motiu, per a Nilmar és important destacar, i així ens ho explica al podcast, que “les tecnologies digitals poden ajudar a reduir les emissions entre un 15% i un 35% en els propers 10 anys, en sectors com el de l'energia, indústria, agricultura, edificació i transport, i a introduir canvis en el nostre estil de vida, com, per exemple, amb l'adopció del teletreball”. A més, l'ús dels serveis al núvol per a les empreses i les solucions d'Internet de les Coses (IoT) d'eficiència energètica seran eines importants per ajudar a reduir la temperatura global.

¿El 5G impulsarà la sostenibilitat?

Sí, i per això també canviarà la societat. Ara més que mai, estem vivint una època en què veiem la necessitat de gestionar millor els nostres recursos, i la tecnologia és un bon aliat per estalviar energia i continuar sent rendibles, especialment gràcies al 5G.

En el futur, les empreses passaran de les videoconferències a les reunions de Realitat Virtual, i l'automatització de la indústria haurà arribat a un nivell tan alt que impulsarà de manera definitiva la seva productivitat i eficiència.

El 5G també serà clau en el benestar de les persones, per exemple, en el desenvolupament de solucions que ajudaran a atendre millor el pacient en qualsevol moment a través de serveis com la telemedicina i la cirurgia en remot. Però si hi ha una cosa en què la xarxa de darrera generació jugarà un paper decisiu serà en l'impuls de la sostenibilitat, especialment en sectors com el de la mobilitat i la gestió del consum energètic de les llars.

En matèria d'eficiència energètica Nilmar ens dona un aprovat, però com a societat creu que es pot fer molt més si volem deixar un món millor. “El que he après treballant tots aquests anys és que l'eficiència energètica no té sostre. Si t'organitzes bé, si tens visió a llarg termini, sempre trobes una manera de fer el mateix o més amb menys energia”, comenta.

Tot depèn de la suma de les nostres decisions.