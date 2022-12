62 milions d'espectadors o com el poder de la Selecció en aquest Mundial va més enllà d'Espanya

L'atractiu de la selecció espanyola traspassa fronteres. És un poder que enganxa més enllà dels aficionats nacionals i ha esdevingut un ‘must’ per a qualsevol seguidor del futbol. Com a exemple, els més de 62 milions d'espectadors a Europa que van seguir diumenge passat l'Espanya – Alemanya, i això només és un partit de la fase de grups. A les xarxes socials, la participació dels fans també va ser notable pels més de 2 milions d'interaccions que va obtenir el compte de la Selecció, segons dades de Nielsen. Al fan de la Roja no només l’interessa el partit i el resultat, sinó que la passió i l'interès el fan ser protagonista i partícip.

Si a Espanya el partit de la Selecció va arrasar amb més de 12 milions d'espectadors veient el xoc per La1 (60,7% de ‘share’), a Alemanya va passar una cosa semblant amb 17 milions de televidents que va congregar la també televisió pública ZDF. Al contrari que el futbol de clubs, a la Selecció sí que se la pot seguir normalment pel canal en obert i això potencia d'una manera considerable la seva exposició al públic i genera un impacte molt més gran que qualsevol altre partit. Per establir una comparació, l’últim Reial Madrid – Barcelona de Lliga el van veure 2 milions d'espectadors i una jornada normal d'aquesta competició sol congregar en total 3 milions d'aficionats. Xifres notòries, però molt llunyanes a allò que és capaç d'aconseguir la Selecció espanyola.

15 milions d'espectadors entre França i el Regne Unit

I és que ja davant de Costa Rica, sent dia laboral i a una hora en què els comerços encara estan oberts (17.00 hores), ja va reunir 6,5 milions de teleespectadors al nostre país, tenint Alemanya com a segon mercat amb gairebé 4 milions i el Regne Unit com el tercer, amb prop de 3,5 milions (Itàlia, absent a Qatar 2022, va ser el quart mercat amb gairebé 2,5 milions d'espectadors). Davant Costa Rica el van veure 13,4 milions d'europeus (fora de les nostres fronteres), 20 milions incloent-hi Espanya. Davant Alemanya, sent diumenge, una hora més propera al 'prime time' (es va jugar a les 20.00 h) i el rival de més entitat, va congregar una audiència més gran. En aquest sentit, el següent mercat per nombre d'espectadors (al marge d'Alemanya i d'Espanya) va correspondre a França i al Regne Unit, amb pràcticament 7,5 milions d'espectadors cadascun.