La creació de la Fase d'Or i la Fase de Plata

I és en aquesta fase final on, recolzats pels presidents de les Federacions Territorials, es creen uns dies de concentració en què els tècnics de la RFEF poden veure tots els talents nacionals i competint fins a l'últim dia perquè una altra de les novetats és que uns equips aniran a la Fase Or i altres a la Fase Plata. Ja no hi haurà equips sense aspiracions al final del primer dia. “El format que se li ha donat al torneig és magnífic perquè en qualsevol moment tots els futbolistes s'hi juguen alguna cosa. És un incentiu molt bonic per a ells i a nosaltres ens permet poder veure més jugadors competint amb intensitat fins al final”, opina Francis Hernández.

Aquesta fase “és un macroesdeveniment de cinc dies, en una sola seu. La satisfacció és màxima des del punt de vista social per com resulta de reconfortant veure les cares de les nenes i nens que guanyen la Fase Plata, que potser mai no s'imaginaven guanyant un campionat. Ells et parlen de Fase Final, els és igual Or o Plata -com Champions League i Europa League- i estan igual de satisfets competint per un objectiu o l’altre”, indica Olivares. Per cert, a partir d´ara aquesta fase final tindrà entitat pròpia i el Campionat d´Espanya quedarà dividit en tres dates i impactes: la classificatòria, la de campionat i la fase final.

Aquest format amb Fase Or i Fase Plata facilita que aquestes fornades puguin competir millor i que no es perdi cap pic d'intensitat ni d'avenç o creixement en qualsevol talent. El fet d'haver viscut una situació de joc d'una final, ja sigui d'Or o de Plata, ajuda en l'evolució com a futbolista.