La Copa del Rei d'Ozuna i tot el xou que comença amb Mario Vaquerizo i repercuteix en l'equip del teu poble

Mentalitat d'ingressos globals per a una inversió local

Amb aquest tipus d'accions que l'actual Federació està emprenent s'entén, per exemple, l'augment del valor dels drets audiovisuals de la Copa del Rei en més d'un 40% respecte al cicle anterior. Una evolució que ja es veia reflectida en algunes xifres d'exercicis anteriors com el de l'augment d'ingressos fins a 129 milions en els drets esmentats (entre partits de Copa, Supercopa i de la Selecció), els 83 milions en patrocinis o els 47 milions que ingressa la RFEF per l’organització de les seves competicions. I per això es poden destinar, per exemple, 112 milions d'euros al futbol aficionat i futbol base (federacions territorials) o 41 milions a clubs que participen tant en Copa del Rei com en Supercopa d'Espanya.

“Des del punt de vista de màrqueting i de 'fan engagement' generar un espectacle previ a la final suposa que molts aficionats que viatgen des de fora de Sevilla tenen una activitat complementària amb què se senten molt satisfets. Els fans ho agraeixen i és una manera que gaudeixin moltes més hores del que és una final d’un partit de futbol. Pel que fa als patrocinadors, estar en una final que conté més al·licients que el futbol provoca que preguntin més i desitgin anunciar-se a la 'u' televisiva. A més, el programa de televisió que inclou el previ i el post partit també té més contingut i vida no només en directe, sinó en xarxes socials, YouTube i en tot allò que es genera a internet entorn del que no és futbolístic. Tot plegat fa que creixi l'atractiu per als patrocinadors i, de fet, a la RFEF estem augmentant el nombre de patrocinadors que tenim a la Copa del Rei amb aquest tipus d'accions”, explica el director de màrqueting de la Federació, Rubén Rivera.