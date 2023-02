Aquesta Copa d'Espanya, si bé va començar amb la gestió per part de la RFEF, l’ha organitzat històricament la Lliga Nacional de Futbol Sala fins que el 2020 va tornar a estar sota el paraigua de la RFEF. "L'interès de Luis Rubiales pel futbol sala és extraordinari i en tot moment em trasllada el suport a les decisions que considerem bones per a l'esport", explica Monje, que també és el president de la Federació de Futbol de la Regió de Múrcia.

Un altre pas a partir d'aquest estiu

El 2020, un nou Reial decret de llei reconeixia les noves competències de la RFEF sobre el futbol sala pel qual, a més de “controlar i protegir les competicions oficials d'àmbit estatal”, també l'autoritzava a “la venda o cessió [...] dels drets de transmissió televisada de les competicions oficials de caràcter professional”. Aquest va ser un pas cap a la unitat i l'èxit de gestió que va buscar la nova directiva de la Federació Espanyola per a un esport que no passava el millor moment. "L'anterior president de la RFEF va considerar que les competències s'havien de lliurar a una entitat privada i ara Luis Rubiales ha considerat que havia d'estar sota l’atenció de la RFEF", resumeix Monje sobre aquest canvi de mentalitat.

Aquesta estratègia promou una filosofia que protegeix i impulsa tot l'esport en bloc. És a dir, vetlla per l'interès de les 100.000 llicències de futbolistes i per la dels 700 clubs entre Primera, Segona, Segona B, Tercera, Divisió d'Honor Juvenil (tots masculins) i Primera i Segona divisió femenina. Tot això és la base d'un iceberg, la punta del qual se simbolitza en aquesta Copa d'Espanya.

I tot això va a més perquè el contracte que gestiona els drets audiovisuals de la competició acaba el 30 de juny i, a partir de llavors, correspon a la RFEF la venda. “Això servirà perquè quedi clar qui gestiona la competició –la RFEF–, i per poder elaborar un producte més interessant per a la televisió i l'aficionat”, explica Monje, que afegeix que “la quantitat recaptada anirà íntegrament al futbol sala, que se sumarà a altres ajuts que ja atorga la Federació a l'esport”.

El millor futbol sala del Món

El president del Comitè Nacional de Futbol Sala sap que la maquinària encara no està funcionant a la potència que li agradaria, “ens falta una mica i això es començarà a veure a partir de l'any que ve”, reconeix. S'estan estudiant modificacions en l'esport i en les seves normes. Fins i tot una de possible que procedeix de Portugal i en què es protegeix el jugador local davant del fitxatge estranger. “Els està donant bons resultats pel que fa a Selecció. I sí, ells potser també tenen clubs que són molt forts… però a nivell de competició, la més forta del món és l'espanyola. D'això no en tinc cap dubte”, conclou.