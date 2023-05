La gran feina a l'ombra de Leyendas España o com un futbolista de la Selecció pot acabar tenint problemes

Les dos semifinals, Alhama CF - Atlètic de Madrid (dimarts a les 21:00h) i Athletic Club – Reial Madrid (dimecres a les 21.00 hores) es podrà seguir a través de Teledeporte i l'esmentada final per La1, “alguna cosa que ha estat una sol·licitud expressa del president, Luis Rubiales. És una altra mostra de l'aposta i creença en el futbol femení des de la Federació Espanyola”, explica Ana Álvarez. El president de la RFEF va enviar una carta a la presidenta d'RTVE, Elena Sánchez Caballero, demanant que la final es retransmetés per La1 -en lloc de per Teledeporte- i Sánchez Caballero va accedir a la sol·licitud.

“El futbol és una feina que desenvolupes durant un temps i en què guanyes uns diners importants en un moment en què no estàs preparat per fer altres feines. Els futbolistes som persones a qui, com pot passar a qualsevol, pot anar malament a la vida o haver pres males decisions. Si algun futbolista està en una situació complicada des de fora es pot pensar que s'ho ha gastat tot en capricis, però el 95% dels casos que ens venen es deuen a negocis que han anat malament, una separació o, sobretot, les males influències que han tingut al seu voltant. Però no vol dir que el futbolista hagi estat un malbaratador o que s'hagi gastat els diners en festes o viatges. Ni de bon tros”, explica l'exvalencianista.

Normalment, el futbolista internacional que acudeix a Leyendas España no ha rebut un assessorament correcte durant la seva etapa com a jugador i passa del reconeixement social a viure situacions complicades i dures. Per sol·licitar un ajut cal acreditar amb documentació tècnica la seva situació i una comissió de l’associació estudia cada cas per activar la subvenció. Aquesta ajuda es revisa per temporada perquè, afortunadament, gràcies a ella, l'internacional sol reconstruir la seva vida (també hi ha un assessorament de com reconduir la seva situació, no només econòmica) i en un temps és capaç de tornar a ser independent.