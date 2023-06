El feeling de Luis de la Font amb els jugadors: despullant l'èxit d'Espanya en la Nations League

Jugador d'equip, a ningú a la Federació li va estranyar que al cap de pocs segons d'aixecar Jordi Alba el trofeu, Luis fes un pas a la banda per cedir el protagonisme de la foto als jugadors, als que es vesteixen de curt i no amb una corbata. "Els importants són els jugadors", comentava en declaracions posteriors a la final. Tot i això, la llarga abraçada amb cada membre del seu staff, especialment amb el director Tècnic de categories inferiors, Francis Hernández, simbolitzava tot aquest treball que hi ha diàriament darrere de cada decisió que es pren i que l'aficionat no percep.

L’“és molt difícil guanyar això” de Rodri i una audiència disparada

Precisament de l'staff actual i anterior, així com aquests jugadors i altres que no van poder estar a Rotterdam, es van recordar aquests futbolistes només aixecar la copa, i és que aquesta recent creada Lliga de les Nacions (tercera edició que se celebra) és el títol a nivell de selecció on més es prioritza la regularitat i exigeix estar a un alt nivell no només durant tres setmanes o un mes cada quatre anys, sinó durant dos anys consecutius, que és el que dura la competició. “És molt difícil guanyar això, hi competeixen els 16 millors països d'Europa”, recordava Rodri, MVP de la semifinal, de la final i home de moda en el futbol europeu després de conquistar també la Champions League amb un gol seu (i acumular un altre MVP a l'esmentada final). Després d'aquest títol, més els quatre que ha sumat amb el seu club, el Manchester City, el seu nom s'ha associat al de la Pilota d'Or. L'afició ja era conscient d'aquesta dificultat i no es va voler perdre la final sent l'espai televisiu més vist de tot l'any amb un 48,4% de ‘share’ a la tanda de penals i més de 7 milions d'espanyols veient Unai Simón parar-ne dos i Dani Carvajal com encertava aquest últim xut.