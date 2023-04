“Potser és el torneig que menys surt a les notícies, però dins de la RFEF ens aboquem a organitzar-lo com si fos la final de la Copa del Rei o la Copa de la Reina perquè sense nens i nenes no hi ha futur, i no només del futbol, sinó de la societat. Tenim el compromís de formar persones, més enllà de futbolistes, i per això som conscients de la responsabilitat que comporta organitzar i promoure aquest Campionat dʻEspanya de Seleccions Autonòmiques Sub-12”. El president de la RFEF, Luis Rubiales, des del seu aterratge el 2018 es va proposar que d'aquí partís el primer esglaó de seguiment per a les futures generacions de futbolistes i no només ho ha aconseguit, sinó que ha construït una festa de la família del futbol al voltant d'això. Avui dia, no s'entén una Federació espanyola de futbol sense aquest esdeveniment.

És el torneig més emocionant dels que organitza la Reial Federació Espanyola de Futbol perquè, ¿què hi ha més emocionant per a una entitat esportiva que l'educació i el desenvolupament d'una nena o un nen? “Aquest torneig és el més bonic de la RFEF”. Alfredo Olivares és el Director de Competicions i Futbol No Professional i el sentiment que té es palpa en cada persona involucrada en aquest Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques Sub-12 de futbol 8, que se celebra aquest cap de setmana a Madrid –del 30 de abril a l'1 de maig- i que reunirà més de mig miler de nens i nenes de tot Espanya.

La magnitud que representa per a la Federació acollir les 38 seleccions autonòmiques (primera vegada que hi participen les 19 masculines i les 19 femenines) en 86 partits durant tres dies és comparable a qualsevol dels seus mediàtics esdeveniments que traspassen fronteres. Aquest, més que cap altre, travessa cors als despatxos de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.