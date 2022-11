La Copa del Rei s'ha convertit en un torneig màgic, capaç d'unir en un camp de futbol un equip amb un pressupost de 180.000 euros anuals amb un altre de 400 milions d'euros; a la SD Almazán -de la cinquena categoria del nostre futbol- amb l'Atlètic de Madrid -un club de Champions League-. Per alguna cosa en diuen ' La SD Almazán té un secret per haver guanyat el respecte dels rivals de la seva zona i que li hagi arribat un premi com aquest: ser una gran família. Les escenes d'aquest reportatge ajuden a comprendre per què està assegurat el seu futur i d'on procedeix l'arrel d'aquest èxit puntual a Copa del Rei.