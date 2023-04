L'autocrítica de la selecció espanyola femenina per fer història

“Nosaltres som els primers autocrítics i així els ho ensenyem. L´ambient és competitiu i molt sa. És extraordinari pel que fa a rendiment, ambició, guanyar-se el lloc, guanyar els rivals i de millora constant”. Abans de començar la darrera concentració abans del Mundial, Jorge Vilda va assenyalar en roda de premsa l'actual ambient que envolta la selecció espanyola femenina. Aquesta apreciació la va lligar a l'autoexigència i autocrítica d'un cos tècnic que vol posar el llistó del futbol femení a Espanya a dalt de tot, un objectiu amb què el grup s'identifica, comparteix i expressa amb molt bon to en cada entrenament, passejada, dinar o abraçada després d'un gol.

“Al Mundial volem fer història”. L'ambiciós objectiu que Jorge Vilda ha instal·lat al vestidor d'Espanya està en sintonia amb la pressió en què es mou un grup de futbolistes que acaba de derrotar amb solvència Noruega (número 12 del món) per 4-2 i la Xina (número 13) per 3-0. Situada al lloc número 7 del rànquing FIFA, Espanya ja acumula 24 partits sense perdre dins de les seves fronteres.

Athenea del Castillo, al final del partit contra la Xina, va assegurar que el grup se'n va “amb bones sensacions”, cosa en què va coincidir amb Vilda en roda de premsa i, per extensió, els 24 membres que formen la delegació de la Selecció espanyola femenina, de la qual el tècnic diu que són “els primers autocrítics”. La professionalització duta a terme per l'actual directiva de la Reial Federació Espanyola de Futbol ha propiciat que en la seva tercera participació en un Mundial es vulguin trencar més barreres: tan sols s'ha guanyat un partit dels set que ha jugat Espanya en una cita mundialística. Si al Canadà 2015 no es va superar la fase de grups i a França 2019 es van assolir els vuitens de final, a Austràlia i Nova Zelanda 2023 s'espera “fer història”.