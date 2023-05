Com Espanya ha classificat totes les Seleccions de categories inferiors als Europeus: la feina que no es veu

Tot plegat ha impulsat la RFEF com a exemple a nivell internacional per a totes les federacions, tant pel talent dels jugadors com per la formació dels seus tècnics. És un procés que acaba a la Selecció Absoluta i comença al Campionat de Seleccions Territorials Sub-12, on després d'un primer filtre de les Territorials, els observadors de la RFEF comencen les seves anàlisis i recol·lecció de dades.

“Som una federació referent. A l'estranger crida molt l'atenció com hem adaptat el model de joc al perfil de jugadors que tenim a Espanya i també a la preparació dels nostres entrenadors. Per tota aquesta feina que hi ha darrere d'un partit de futbol se'ns respecta moltíssim i, de fet, quan anem als sorteigs, a les altres seleccions se les veu satisfetes si ens eviten perquè encara que no coneguin els nostres jugadors (encara) saben que tindrem un gran equip per tota la feina comentada anteriorment”, apunta Francis Hernández.