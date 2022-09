Com convertir una cosa avorrida en un moment curiós i emocionant? Fins al 2018, cada convocatòria de la Selecció espanyola de futbol es resolia amb un senyor -normalment gran, l'entrenador- llegint un full de paper. No hi ha una fórmula per transformar aquest tràmit (avorrit) en una cosa atractiva? Amb aquesta pregunta va començar tot fins a poder dir que cada llista d'Espanya ha generat una expectació comunicativa tan gran que, a més de ser pionera i referent, a finals de l'any passat va rebre un premi a la 'Innovació' a la gala UEFA Grow. La llista de Luis Enrique d’aquest divendres és un altre exemple de com captar l’atenció de l’aficionat.

Hem vist Luis Enrique escrivint els noms en una pissarra, posant cromos dels jugadors en un tauler, col·locant les motxilles de cada futbolista a la taquilla, mostrant la samarreta, cantant els elegits per cada racó del museu del futbol o, en el 200 aniversari del Museu del Prado, la RFEF també va donar una llista de convocats entre quadres de Francisco Goya i de Diego Velázquez. En total, una vintena d'idees originals per impactar l'audiència com mai abans no s'havia fet.

Aquest divendres, com a gran aficionat al ciclisme i per celebrar la recent finalització de La Vuelta, va pujar a la bicicleta amb el membre del seu cos tècnic Aitor Unzué, fill del seu amic Juan Carlos Unzué (actualment en lluita contra l'ELA) i nebot del director del Movistar Team, Eusebio Unzué. Ascendint el port madrileny de Canència, que fa uns dies va pujar el gran grup, va començar a dir la convocatòria convertint-se en una de les maneres més originals que ha hagut de donar a conèixer una llista.