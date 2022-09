Amb la ment posada només en el futbol femení

Amb l'arribada de Luis Rubiales a la presidència de la RFEF es va crear un departament específic de Futbol femení per treballar exclusivament pel futbol femení. Abans se n'encarregava l'anomenat Departament de Juvenils, però la nova directiva va voler que hi hagués persones amb una profunda dedicació a aquesta part, sense funcions en la masculina o qualsevol altra tasca.

Actualment, (l'exfutbolista i especialista en màrqueting) Ana Álvarez és la Directora de l'esmentat Futbol Femení de la RFEF i al seu càrrec hi ha sis persones dedicades a pensar per a aquesta part imprescindible del futbol. “La dotació de recursos humans, econòmics (gràcies, a més de per la pròpia aposta de la Federació, de companyies com Iberdrola) i materials específics a la RFEF per al Futbol Femení ha estat fonamental en el desenvolupament dels darrers anys. Ha suposat un impuls a una feina que ja es feia i que necessitava ser posada en valor”, explica Ana Álvarez. I és que a aquests set treballadors els envolten persones de diferents departaments com ara màrqueting, comunicació, serveis jurídics, coordinació de partits, operacions... I darrere de cada projecte hi ha la figura de Rafael del Amo, President del Comitè Nacional de Futbol Femení. Un exèrcit que en poc temps s'ha posat a l'alçada de les millors federacions del món i del talent que ja hi havia a la gespa.