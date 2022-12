Espanya és un dels països amb més litoral del món amb gairebé 8.000 quilòmetres de costa. En ells, la platja és la protagonista sent un dels grans atractius del país. Com a gairebé qualsevol racó de la pell de brau, el futbol també és present sobre la sorra daurada, blanca o negra volcànica, segons el cas. I amb això només era qüestió de temps (i inversió) que la cultura del futbol platja comencés a créixer al nostre territori fins a convertir-se, actualment, en un dels referents mundials atresorant-hi les figures mundials més grans.

Andrea Mirón (finalista a Best Player el 2021 i 2022), Carol González (Millor Jugadora del Món el 2019) o Lorena Asensio amb Salvador Ardil 'Chiky', Francisco Jesús Donaire (Best Goalkeeper el 2014 i finalista el 2022), Antonio , Eduard Suarez o Miguel Ángel Santiso ja no busquen anar a Itàlia, Portugal, Israel, Alemanya o Polònia, ara els nostres millors futbolistes donen prioritat al campionat nacional. I les figures internacionals –masculines i femenines– ara juguen aquí. Des de les millors futbolistes brasileres -Adriele Rocha (Millor Jugadora del Món 2022 i finalista el 2018, 2019 i 2021) o Bárbara Colodetti (finalista Best Player el 2022)- i angleses -Molly Clark (Best Player el 2021), Short- diversos jugadors de la selecció suïssa -actual campiona d'Europa-, brasilers com Catarino o japonesos com Takaaki Oba. Tots escullen la sorra de platja espanyola per desenvolupar el seu futbol.