Una victòria del Barcelona significaria un cop de puny a la taula no només perquè suposaria 'tutejar' la plantilla que Florentino Pérez ha situat com a actual campiona d'Europa, de la Supercopa d'Europa i de Lliga, sinó perquè seria un argument de pes per recolzar les decisions de Xavi i de la directiva que presideix Joan Laporta. Recordem que en l'últim Clàssic, el de Lliga disputat a l'octubre, els madridistes van derrotar sense massa problemes els barcelonistes per 3-1 i va fer la sensació que encara jugaven en diferents nivells.

Pedri o Modric

Veurem com estan les forces ara perquè, si a tots dos equips els va costar pròrroga i penals arribar a la final, per al Madrid serà especialment complex el partit per les seves baixes (Alaba, Lucas Vázquez i Tchouameni), “hi arribem sense estar al màxim”, reconeixia Carlo Ancelotti dimecres a la nit. Tot i això, no per aquest motiu deixa de presentar-se l'enfrontament com una nova oportunitat per als merengues d'indicar qui és el que mana a Espanya actualment. Un cop de puny a la taula per dir als blaugranes que encara no és el seu torn i que la vella guàrdia de Modric, Benzema i Kroos està perfectament connectada amb la joventut de Vinicius, Valverde, Rodrygo i Camavinga.

Des del punt de vista individual, serà un espectacle veure com Pedri i Gavi s’enfronten a un dels centres del camp més poderosos de l'última dècada del futbol mundial o com la punteria dels genials Benzema i Lewandowski se les haurà de veure amb dos dels porters més en forma del futbol mundial, Courtois i Ter Stegen, i amb dos dels centrals més en forma d'Europa com Araújo i Militao. Molt a dir al camp i molt per demostrar a la banqueta on Xavi lluitarà per segona vegada amb l'experiència d'Ancelotti. Dos estils dispars i dues generacions reeixides també diferents.

Les 12 Supercopes blanques i les 13 blaugranes

Tres setmanes després de la final d'un Mundial de seleccions, arriba el partit més atractiu i mediàtic del món a nivell de club i ho fa amb un supertítol en joc i la possibilitat que el Reial Madrid iguali el FC Barcelona en nombre de Supercopes d’Espanya (amb 13 en poder blaugrana). L'honor i l'orgull, a més de saber qui s'emportarà el primer clàssic oficial fora d'Espanya, està més en joc que mai.