Comparar períodes històrics sol ser complicat, però en el cas de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) és molt senzill. I és que els números canten. Des de l’entrada fa una mica més de quatre d’anys de l’equip de govern de l’actual president, Luis Rubiales, l’entitat –que és de titularitat privada i no rep subvencions públiques– ha fet un tomb evident. Això es manifesta clarament en l'increment del pressupost: dels 146 milions del 2018 als 406 milions d'euros previstos per a l'exercici del 2022. I això que hi ha hagut una pandèmia pel mig.

El pla traçat al començament de la nova etapa passava per diversos eixos: modernitzar les estructures de la federació, recuperar competències pròpies, remodelar les competicions i, sobretot, maximitzar els ingressos. Tenint en compte la potència de la selecció espanyola i d'unes competicions com la Copa del Rei i la Supercopa d'Espanya (a més del futbol femení, les categories inferiors i el futbol sala) podia semblar obvi, però fins aquell moment no s'havia posat en pràctica. En certa manera, és com si la RFEF no hagués entrat al segle XXI fins al 2018.