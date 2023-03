El secret de Las Tigras, la millor selecció de futbol sala femení de tota la història

“N’hi ha tres i tots tres els tenim”. Fa cinc anys només hi havia 40 jugadores de futbol sala a Espanya amb llicències B (professionals amb dret a cobrar la Seguretat Social). Avui dia, aquesta dada s'ha multiplicat per cinc gràcies -entre altres motius- a una inversió de 2,5 milions d'euros de la RFEF per al futbol sala femení. Des del 2018, amb l'arribada de Luis Rubiales a la presidència de la RFEF, es van començar a posar les bases per poder dir avui dia que Espanya compta amb la millor selecció femenina de futbol sala de la història, aquesta que acaba de guanyar el tercer Europeu… de tres que se n'han disputat.

“Tenim seleccions a totes les categories, fins i tot sub-15, tenim un cos tècnic que treballa tot l'any. Tot això, unit a una extraordinària qualitat, fa que les jugadores no se n'hagin d'anar”, va assegurar el president de la RFEF, Luis Rubiales, aquest dimarts en la recepció que va fer a la Ciutat del Futbol de Las Rozas al combinat anomenat 'Las Tigras', en honor a un peluix que les acompanya en cadascun dels seus tornejos i concentracions.

L'immens talent d'aquesta selecció s'ha envoltat del millor context possible per part de la Federació espanyola. Des de Las Rozas tenen la filosofia de proporcionar les millors eines possibles a cadascuna de les seves seleccions -és igual la categoria i el gènere-, i el cas de Las Tigras és un altre exemple de l'èxit d'aquesta filosofia. I això que elles, a nivell esportiu, no ho han tingut fàcil perquè han patit una sèrie de contratemps: al novembre, Anita Luján, capitana i jugadora amb més partits a la història de la Selecció (121) es va trencar el creuat. Just abans d'aquesta darrera concentració, Vane Sotelo, màxima golejadora (79 gols en 73 partits) i MVP del primer Europeu també es va lesionar. Havia entrat a la llista i va ser un dels descarts finals.