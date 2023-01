A més, per garantir que tots els mecanisme es compleixin, la FIFA ha creat un banc –amb seu a França– pel qual es regularà cada traspàs i comprovarà que tot es realitza en ordre i de manera transparent. Aquesta entitat s’ha anomenat Cambra de Compensació i un dels artífexs que sigui una realitat és l'espanyol Emilio García Silvero, el director legal i de compliment de la FIFA. Aquesta Cambra de Compensació serà l'encarregada de transferir les quantitats i garantir que els diners arribin a tots els protagonistes de cada operació, incloent-hi clubs formatius que no hi són de manera presencial.

De la idea del 1992 a la liberalització del 2014… fins a l'arribada d'Infantino

Per arribar a aquest punt, la història del futbol ha vist com entre aquest primer pas fet el 1992 i l'actual hi ha hagut anades i vingudes. Ja aquella primera presa de contacte va xocar amb els agents que reclamaven 'llibertat de professió' en exigir-los un cert control com el de posseir un carnet FIFA per a operacions internacionals, que acreditessin el coneixement de la normativa o disposessin d’un aval bancari… Aquesta primera sentència ordenada i objectiva va patir modificacions com la del 2000, quan s'estableix un complex examen per accedir a la professió d'agent, amb aspectes tècnics i un temari jurídic important, l'obligatorietat de tenir un acord escrit amb el jugador o el compliment d'un codi de conducta.

El 2007 s'estableix la prohibició de la multirepresentació, es va recomanar limitar les comissions a un 3% del salari del jugador i l'obligació de fer un nou examen després de 5 anys exercint. Van seguir més modificacions el 2008, però el 2014, veient la FIFA que els agents continuaven la seva expansió i control en l'àmbit futbolístic, l'entitat presidida aleshores per Joseph Blatter va traspassar la seva competència i gestió a cada federació nacional, cosa que va servir per generar cert descontrol i disparitat de criteris perquè cada federació va establir les seves normes.

Així, fins que el 2018, amb l'arribada de Gianni Infantino a la presidència, torna a sorgir la necessitat de regular l'activitat dels agents i els intermediaris.